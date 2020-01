Además, la ex diputada nacional anticipo que tras "la indagación hecha por el observatorio de violencia y discriminación que depende del Instituto, se iniciarán las actuaciones correspondientes".

"La Argentina que estamos intentando reconstruir necesita de todxs para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrenten la situación de manera seria y sincera. En este contexto, esas declaraciones no pueden ser tomadas como ingenuas", señaló Donda a través de un comunicado.

La ex diputada nacional sostuvo que "las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada; no pueden desconocer su impacto social y político".

En declaraciones periodísticas, el exsenador nacional afirmó que la situación que se verifica en el conurbano bonaerense prueba que "Argentina se convirtió en el ajuste social de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela".

"El suelo argentino está habitado por sociedades plurales y multiétnicas desde hace decenas de años y eso es precisamente lo que enriquece a nuestra Nación, no lo que la perturba. Son las políticas sociales, de inclusión y solidaridad, las que solucionarán los dilemas actuales en materia inmigratoria", completó Donda.

"Desde este organismo impulsamos un Estado activo en la generación y el reconocimiento del empleo digno, el cumplimiento de las garantías constitucionales vigentes y de las leyes que promueven la libre circulación de personas en el continente y en el mundo", remarcó la funcionaria.