Dos fiscales denunciaron al femicida Farré por amenazas de muerte

Se trata de Carolina Carballido Calatayud y Laura Zyseskind, ambas fiscales especializadas en violencia de género del Departamento Judicial San Isidro, quienes el año pasado lograron, tras un Juicio por Jurados, la condena de Farré (de 55 años) por el crimen de Claudia Schaefer, cometido el 21 de agosto de 2015 en el country Martindale de Pilar. La denuncia está basada en una entrevista que el sábado pasado publicó el sitio Infobae, donde Pardo, quien fue acusado de tener un plan para asesinar al fiscal de San Isidro Patricio Ferrari a partir de información que aportó Farré, acusó al femicida de querer hacer lo mismo con las fiscales que lograron su condena. ‘Farré mismo me dijo que las fiscales que lo condenaron eran dos feministas hijas de puta y que las mataría’, dijo Pardo en esa nota.

En el escrito que las aludidas presentaron ante la Fiscalía General de San Isidro, sostienen que radican ‘denuncia en orden al delito de amenazas en contra Fernando Farré, actualmente detenido en la Unidad Penal 6 de Dolores del Servicio Penitenciario Bonaerense’. ‘El día de la fecha hemos tomado conocimiento a través de medios periodísticos, que el mencionado Fernando Farré habría proferido frases amenazantes hacia nuestras personas, dejando claro frente a terceros, su intención de terminar con nuestra vida’, dicen las fiscales Carballido Calatayud y Zyseslind, quienes agregan que los hechos se habrían producido cuando ambos presos compartían calabozo en la Unidad Penal 48 de José León Suárez, en el partido de San Martín.

‘Sin desconocer el contexto en el que se da la nota periodística en cuestión y quién es la persona que cuenta en los medios las frases que habría proferido Farré, no menos cierto es que el nombrado (por Pardo) ha mencionado tener testigos de las amenazas que habría vertido el denunciado’, puntualizan en la denuncia dirigida a la fiscal general interina de San Isidro, Beatriz Molinelli. El ex músico de Los Fabulosos Cadillacs fue trasladado a la cárcel General Alvear y Farré al penal de Dolores, al denunciar que su vida corría peligro porque había cómplices del ex saxofonista condenado por robos que querían matarlo.

Fernando Farré fue el “informante” que el mes pasado reveló que Pardo tenía un plan para contratar sicarios y asesinar ‘por venganza’ al fiscal Patricio Ferrari y denunció al ex músico por haberlo extorsionado a él y a su familia para que le dieran dinero a cambio de no sufrir represalias dentro del penal o para que le reduzcan los botines de una serie de robos que algunos miembros de su banda seguían cometiendo fuera del penal. Ambos compartieron celda en la Unidad Penal 48 de San Martín hasta que luego de un incidente donde a Farré lo quemaron con agua hirviendo, el femicida fue trasladado primero al de Florencio Varela y ahora al de Dolores.