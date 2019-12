El ex presidente de Bolivia Evo Morales lamentó que la embajada de EE.UU. en Buenos Aires le haya solicitado al presidente Alberto Fernández que el ex mandatario "no abuse" de su estatus de refugiado

El depuesto presidente de Bolivia Evo Morales cuestionó la protesta formal de la Embajada de Estados Unidos ante la Casa Rosada por su actividad política en la Argentina y consideró que "la complicidad" del país norteamericano "en el golpe de Estado es evidente", al tiempo que comparó la situación con "el Plan Cóndor".