Duras críticas al gobierno en marcha contra tarifazos

En el marco de la marcha contra los tarifazos que se llevó a cabo ayer a partir de las 19 en el centro de Mar del Plata, los dirigentes brindaron una conferencia de prensa en el sindicato de camioneros, donde coincidieron en manifestar “no se soporta más la situación de crisis que se vive en el país, hay que gente que esta muy mal y te dicen que aguantes”.

“Los trabajadores, los jubilados y muchos sectores más, no soportan más los tarifazos de este Gobierno y la pérdida del poder adquisitivo”. Este frente sindical es el mismo que dijo no a la reforma laboral, no al 15 por ciento de paritarias en el 2018, no a las tarifas exorbitantes e irracionales que impone este Gobierno”, expresó Pablo Moyano.

“Estamos preparando una gran movilización para marzo o abril, donde estarán todos los frentes sindicales y sociales, para decir basta a estas políticas económicas y de ajuste que esta llevando adelante el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal”, sostuvo el líder de camioneros.

“Vienen con que es necesario tomar estas medidas y que luego vendrán tiempos de bonanzas. Nos mienten en la cara como lo hicieron en la campaña electoral, no entienden que este pueblo, que los trabajadores, los jubilados no soportan más los ajustes, los tarifazos”. “Ya sabemos que gobiernan para unos pocos, por eso este frente sindical (las dos CTA, los movimientos sindicales, la musltisectorial 21F y las organizaciones sociales) tiene el compromiso de seguir luchando y confrontando a este modelo económico y a su vez proteger los puestos de trabajo, y los derechos y el bolsillo de los trabajadores”.

Por su parte, Baradel apuntó al plan de lucha “se da como respuesta a medidas irracionales” con las que “se benefician algunas pocas empresas que encima fugan dólares afuera del país, porque no invierten en Argentina”.

“Nos mienten en la cara y nos dicen que hacen las cosas porque tenían que hacerlas. El pueblo argentino está desesperado en que los dirigentes se pongan al frente porque no dan más”, expresó Baradel.

“Continuan con estas medidas económicas que lo que logran es perjudicar a los argentinos y que nosotros nos unamos cada vez más, para salir a protestar con todas las organizaciones sindicales y sociales”, expresó el representante de los docentes bonaerenses.

Luego llego el turno de Micheli, quien expresó “vamos a seguir trabajando para construir las condiciones necesarias para llevar adelante una medida de fuerza a nivel nacional con todas las organizaciones sindicales que le digan basta al gobierno nacional”.

Micheli recalcó “para ganarle a esta gente hace falta un gran frente opositor y unido, fortificado, y no uno que se este peleando por ver quien va primero o segundo o que sólo ayude para que entre todos podamos triunfar y llevar al país en beneficio de todos y no de unos pocos como hace los de turno”.

“Me gustaría saber esto de la extinción de dominio, otra bomba de humo. ¿Cómo van a distribuir esa plata Macri y Vidal””, ¿Se la darán a los trabajadores o los jubilados”. Al mismo tiempo expresó “son los más corruptos que ha tenido la Argentina”. Por último, Micheli señaló “los trabajadores debemos enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de Macri estando en las calles, como ocurrirá esta tarde en esta ciudad y ha ocurrido en otras a las que asistimos, siempre en defensa de los trabajadores”.