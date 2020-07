Duro cruce entre Baby Etchecopar y Victoria Donda

Etchecopar, quien manifestó sentirse discriminado, adelantó que le iniciará acciones legales a Donda y sostuvo: "Esto de callarme y desaparecerme me hace acordar a momentos que no pensé que íbamos a volver ¿Cómo van a hacer para que no me escuchen más?, ¿Me van a matar?".

Y lejos de bajarle las revoluciones al tema, fue por más: "Esto es una bajada de línea de Cristina Fernández de Kirchner que conoce muy bien el odio".

Luego de ello, Baby aseguró comprender el efecto de sus dichos, se autoconsideró la única oposición, y dejó en claro que dentro de sus planes no está el "ser político".

Por ello, finalizó diciendo: "Todavía no nació la abeja reina que tenga el coraje suficiente para enfrentarse al gobierno que nos quiere llevar a la Venezuela del odio". Y volvió a disparar contra Donda de quien aseguró que no tiene "estatura intelectual" para discutir con él y que es por eso "que deciden esconderse atrás de un puesto para enfrentarlo y hacerlo callar".

