El abogado de Cristina Kirchner: "Con ella no van a poder, es inocente"

Dalbón dijo que "hay un montón de circunstancias que tienen que ver con la denegación de la defensa en juicio que radica directa en una nulidad absoluta de la causa, salvo que quieran que se anule”.

ADEMÁS:

Cristina dijo que el juicio es un acto de persecución en plena campaña

Cristina enfrenta su primer juicio oral y piden que se sumen pruebas

Antes de dirigirse a Comodoro Py para acompañar a su defendida, el abogado habló con radio cooperativa y dijo: "Les salió el tiro por la culata, no creo que haga mella la foto que van a sacar hoy (en los tribunales) en referencia a cómo está el país”. Y añadió: “La gente no come fotos”.

A modo de ejemplo, remarcó que la causa por Vialidad investiga “unas 1.400 obras, de las cuales Lázaro Báez hizo el 7 por ciento”.

“La verdad que es una joda, (la empresa) Lecsa, que es Macri porque la puso a nombre del primo, tiene muchas más”, dijo Dalbón.

También adelantó que no estará presente en el inicio del proceso: “La idea es no entrar a la sala del juicio, porque yo no soporto la arbitrariedad de esta manera ni que la Justicia sea utilizada como un bastión de guerra por parte del gobierno nacional. Me parece realmente un espanto”.