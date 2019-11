Las declaraciones del prelado fueron la respuesta al anuncio que hizo el domingo pasado el líder del Frente de Todos sobre que enviará un proyecto propio al Congreso sobre el aborto, al considerar que es una cuestión "de salud pública".

Aguer afirmó que el aborto "es un crimen abominable" y expresó: "¿Por qué la criatura tiene que sufrir la pena que habría que aplicarle al violador? En todo caso aplíquele la pena de muerte al violador".

En medio de la polémica por el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que actualizó la Secretaría de Salud, pero el Gobierno revocó, el religioso sostuvo que "la misión es salvar vidas, no liquidarlas". "¿Qué sanción le cabría a un presidente que aprobase la legalización del aborto? Yo creo que tendría que estar excomulgado, aunque no le importe un rábano", advirtió el prelado.

En declaraciones a Radio Con Vos, Aguer señaló que está "preocupado" por los dichos del presidente electo.

"Por supuesto que miro con preocupación todo lo que dice (Fernández). Hace un tiempo aseguró que Santo Tomás estaba a favor del aborto. Le puedo asegurar que jamás vio ni por tapa un libro de Santo Tomás, a quien yo estudio desde la adolescencia", resaltó.

Al ser consultado sobre el protocolo revocado que establecía que "entre los 13 y los 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida", Aguer aseguró: "¿No tiene autonomía ni para votar pero va a poner en juego algo tan grave como la vida de la criatura y de la suya?".

En tanto, el ex arzobispo de La Plata consideró que el aborto es "un problema de la burguesía". "No son las chicas pobres las que quieren el aborto. Las personas que andan con los pañuelos verdes no son pobres, son burguesas. Es un problema de la burguesía", sostuvo Aguer, e indicó que "se ha utilizado el aborto para controlar el crecimiento de la gente pobre". Además, se expresó en contra de la identidad de género y se quejó: "Las obras sociales ahora plantean que tienen que pagar los tratamientos hormonales de cambio de sexo. El sistema sanitario argentino está colapsado".

