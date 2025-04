Elecciones del 18 de mayo: cómo fue el debate de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires

Este, a priori, intercambio de ideas y propuestas dejó un saldo negativo: chicanas en exceso y discursos en los que, en su mayoría, los postulantes no arriesgaron demasiado.

Apenas algunas chanzas conocidas del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, contra la izquierda y el kirchnerismo -y el PRO-; y algunas apelaciones al "sentir ciudadano" del novel Ricardo Caruso Lombardi y poco más.

Lo dijo el propio exponente del frente panperonista Leandro Santoro al salir del debate: "El ganador fue Caruso Lombardi".

¿Qué había hecho Caruso? Cosas como estas: "Esto se maneja con resultados. Si no, preguntale a Gago. El fútbol es como la política: si hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Por eso a la gente le pido el voto".

Así había roto el hielo Caruso Lombardi, el flamante candidato del MID, apenas iniciada la transmisión.

En materia de propuestas, cada uno ratificó lo propio: Adorni contra el kirchnerismo, razón por la cual pidió votar a LLA; Ramiro Marra contra los "fisuras", trapitos y quienes revuelven la basura; la candidata del PRO, Silvia Lospennato, con la bandera en alto de Ficha Limpia y el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta como vocero de la nostalgia de su propia gestión.

"Más tarde o más temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. La única manera de frenar esto es llevando el modelo (Javier) de Milei a todos los rincones del país", arengó Adorni.

El vocero presidencial demostró seguir al pie de la letra el manual libertario al dar un paso más allá y prometer que una eventual gestión de LLA cerraría incluso el Canal de la Ciudad, desde cuyos estudios se estaba transmitiendo el debate, en una amenaza que recordó al cierre de la Agencia Nacional Télam.

En materia de cruces tampoco hubo grandes novedades: muchos se midieron el kirchnerismo en sangre y se pidieron explicaciones sobre sus roles durante la cuarentena.

En ese aspecto, Santoro recibió varios dardos por su amistad con el expresidente Alberto Fernández.

También hubo lugar para que decepcionaran candidatos que tienen buena performance en redes sociales -especialmente en tiktok- pero poca en atriles políticos, como el caso del postulante Alejandro Kim, de Principios y Valores, el sello de Guillermo Moreno.

La izquierda, por su parte, se concentró en sus cuestionamientos a los partidos tradicionales por no acompañar las marchas de los jubilados de cada miércoles y de poco más.

Entre el coucheo, los discursos memorizados y las chicanas, el debate pareció más pensado para alimentar el show político del prime time y de las redes sociales que para lo que realmente había sido convocado, que era la elección legislativa de la Ciudad Autónoma.