El Banco Central compró en la semana US$18 millones

Así, en el transcurso de la semana, el lunes la autoridad monetaria sumó US$ 33 millones para sus reservas, el martes adquirió US$ 20 millones, el miércoles perdió US$ 40 millones y el jueves compró US$ 4 millones.

DOLAR Bajó el dólar blue.

En lo que respecta al mercado de divisas, el denominado dólar blue o informal se negoció con un retroceso de dos pesos, en $375 por unidad y con respecto al viernes pasado cayó $4.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un descenso de 0,4%, a $371,12; mientras que el MEP sube 0,1%, a $365,15, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 41 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $198,28, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $2,60 (+1,32%).