El Chino Navarro trató a Sergio Berni de "matón de lejos"

En un programa de A24, el secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, salió en defensa de su compañero y chicaneó a Berni tratándolo de “matón de lejos”. "Que me diga las cosas que me tiene que decir en la cara", aseguró el Chino Navarro.

Todo había comenzado cuando Berni había afirmado: "Pérsico no tiene gobierno. Hace dos años era un soldado de (Mauricio) Macri. Y cuatro años atrás, era del kirchnerismo".

Berni.jpg Navarro trató de "matón de lejos" a Berni.

El descargo del Chino Navarro

"No tengo ningún problema con Sergio, pero decile, invitame a un programa, hacé un programa de dos horas, sentame con Sergio, cara a cara, que me diga las cosas que me tiene que decir en la cara", dijo Navarro en el citado canal de noticias.

Tras esas palabras, el dirigente agregó: "Que venga Sergio, porque habla mucho, decile que me lo diga a mí. Hablemos de los temas que hay que hablar, hablemos de seguridad, de inseguridad, hablemos de la Provincia de Buenos Aires y después de los temas sociales, del 2003 a la fecha".

El referente del Movimiento Evita continuó con sus palabras dirigidas a Berni, en medio de una dura interna por el accionar de los movimientos sociales.

"Siempre dije lo mismo, tengo respecto y afecto por Sergio, con nosotros se portó muy bien, lo que no tengo son coincidencias. Y lo que no me gusta son las declaraciones de guapo y de matón de lejos, me gusta que las cosas me las digan en la cara. Como no soy igual que él, no pienso decir nada. Hacé un programa, sentalo y hablamos", cerró.