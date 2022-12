El dólar blue sigue su escalada: cotiza a $355 y llega a un nuevo récord

De esta forma, el dólar blue subió $30 en la semana y $40 en los que va de diciembre.

De esta forma el valor de la divisa marginal superó el pico de cotización de $ 350 que había tocado en su operación intradiaria el 27 de julio, para finalmente cerrar esa jornada en $ 336. Desde ese momento, el dólar inició un período de descenso hasta estancarse en la zona de $ 290 por unos tres meses.

En efecto, la brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el tipo de cambio mayorista supera el 100% por primera vez desde hace tres meses (el 14 de septiembre) y toca el 101,6%.

El Banco Central finalizó la rueda de ayer con una compra marginal de poco más de 1 millón de dólares. Se disparó el dólar blue.

El dólar minorista cerró a $183,12 promedio, con un incremento de 31 centavos respecto al último registro de la rueda de ayer.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 1,1% hasta $338,48 y el MEP escala 2,2% hasta $334,97, en el tramo final de la jornada.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 32 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $176,05.

Con los registros de hoy, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $238,05 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $302,15.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $320,46, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $366,24.

El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$ 504 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 2 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 721 millones.