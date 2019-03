El duro relato de Macri sobre la última charla "consciente" con su padre Franco

"Me gustaría que me toque una muerte rápida y no estar atrapado entre la vida y la muerte. Que no me pase como a mi padre que está acá y no está acá. Está hace más de un año postrado ahí", dijo acerca de la salud de su papá. Y agregó: "Si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal, porque ahí toma conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad".

En la misma charla, Macri había revelado que "hace un año que no tengo trato consciente con él" y relató una conversación muy dura con Franco. "Me pidió que le diera una pastillita para sacarlo de acá. Le dije: 'Papá, no se puede eso'. Ahí me dijo: 'Pero yo ya terminé, no tengo nada para hacer, mirá, no puedo hacer nada. Dependo de terceros para todo'. Le dije: 'No puedo, papá. No se puede'".