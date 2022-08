El embajador argentino en Venezuela dijo el avión está "secuestrado"

"Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado", manifestó el diplomático en declaraciones radiales y despejó dudas sobre el origen del avión al afirmar que es venezolano.

"Hay una sensación en el pueblo venezolano de injusticia. Hay una comprensión de que esto intenta perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y también el crecimiento de la Celac", sobrayó.

En el mismo sentido, Laborde señaló: "Todavía hay mucho que recorrer respecto al avión secuestrado. Hay que transitar con inteligencia el proceso, porque hay muchos intereses que buscan que esto sea una pelea".

El avión venezolano se encuentra retenido en Ezeiza hace más de dos meses.

Pedido de la Justicia de Estados Unidos

El jueves pasado la Justicia argentina ordenó incautar el avión venezolano-iraní, retenido desde junio, a pedido de Estados Unidos, que sospecha que la aeronave pudo ser parte de operaciones vinculadas al terrorismo.

"La Justicia de Estados Unidos dice que el avión es venezolano y le reprocha a la empresa iraní que no haya registrado la venta. No hay ninguna causa, acusación o elemento que haga sentir que esta gente este demorada así. No hay nada allí que indique que esta gente esté cometiendo algún delito", remarcó el embajador.

Ante la situación, un importante ministro del Gabinete de Nicolás Maduro consideró que se trató de "una acción totalmente violatoria de la legalidad internacional y los derechos humanos de los tripulantes".

Embed Dada la repercusión mediática de la entrevista con @cyngarciaradio es necesario aclarar que el avión de Emtrasur se encuentra efectivamente secuestrado, ya que el juez federal Federico Villena dispuso su secuestro según art. 233 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal pic.twitter.com/UZRHEmr7Np — Oscar Laborde (@oscarlaborde) August 16, 2022

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario socialista señaló que fue "una vergüenza que las instituciones argentinas se presten para secuestrar el avión de carga venezolano y a su tripulación", al seguir "órdenes directas de Washington". Por su parte, Laborde aclaró: "No hay ninguna protesta del gobierno venezolano a la cancillería o a la embajada".