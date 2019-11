El fiscal Carlos Stornelli pidió que Cristina Kirchner vaya a juicio

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió enviar a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la presunta cartelización de la obra pública durante el gobierno kirchnerista

