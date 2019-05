Casal, quien además es fiscal ante la Corte, envió al máximo tribunal un proveído en el que hizo suyos los argumentos del fiscal del juicio Diego Luciani, quien poco antes hizo el mismo reclamo, después de que el máximo tribunal pidió la causa para resolver una serie de incidentes planteados por la defensa de la ex mandataria, lo que podría derivar en la suspensión del debate.

En ese sentido, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 enviará hoy el expediente a la Corte, que deberá responder a nueve planteos formulados por las partes ante ese cuerpo.

"No se puede empezar el juicio sin el expediente y eso es lo que sucederá una vez que la causa sea enviada a la Corte", sostuvo un magistrado que conoce el caso, al explicar por qué el comienzo del debate deberá postergarse.

De los planteos que llegaron a la Corte, los más trascendentes son uno formulado por la defensa de la ex mandataria, que reclama que se haga una pericia sobre toda la obra pública investigada, y otro en torno a cuál es la sala de Casación que debe intervenir en la causa, dijeron los portavoces.

La defensa de la ex presidenta, a cargo de Carlos Beraldi, se quejó porque durante la instrucción del caso no se peritaron las 52 obras públicas investigadas y en la instrucción complementaria dispuesta por el TOF 2 se eligieron solo cinco y los estudios aún no fueron culminados.

La Corte deberá resolver ahora si los recursos presentados por las defensas de los acusados son procedentes y en caso necesario buscar soluciones para que pueda avanzar la causa.

A pesar de que en los tribunales federales de Comodoro Py y en los pasillos de la Corte se hablaba de imprimirle celeridad al asunto, si el máximo tribunal le ordenara al TOF 2 ampliar la pericia de la causa, el inicio del juicio podría postergarse por meses.

Antes de tomar una decisión, la Corte podría pedir la opinión no vinculante de la Procuración General, cuyo titular interino, Eduardo Casal, se expresó en favor de garantizar que el juicio se inicie la semana próxima a pesar de los planteos pendientes de resolución.

Los argumentos de Luciani

El fiscal Diego Luciani pidió que la Corte Suprema devuelva la causa por "fraude en la obra pública" contra la ex mandataria, Cristina Kirchner. Es para que, de esta forma, el juicio previsto para el próximo martes pueda comenzar en el día fijado.

El fiscal recordó, en un escrito que presentó ante el TOF 2, que toda la causa está digitalizada.

Por eso, si pretenden tener el acceso a la causa, no hace falta contar con el expediente en la mano.

La Corte Suprema le pidió al Tribunal Oral Federal 2 el expediente principal para así resolver algunos planteos que hicieron los abogados de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros imputados por denegación de justicia, nulidades y cuestiones de competencia.

El pedido del fiscal tiene, además, el respaldo del Gobierno Nacional que a través de Germán Garavano, Marcos Peña y Laura Alonso criticaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia.