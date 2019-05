El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló de "percepción de impunidad" y criticó "cuando se dilata la justicia". "No podemos opinar sobre la parte técnica de la resolución, no podemos opinar sobre las motivaciones de los jueces para definir, sí podemos opinar sobre lo que creemos que genera: mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda concreta de que se haga justicia", sostuvo Peña.

En diálogo con radio La Red, el jefe de Gabinete aseguró que "cuando se hace justicia, se puede dilucidar quién es culpable, quién es no culpable, y se puede avanzar sobre recuperar los bienes que claramente han estado desviados por la corrupción" y agregó: "Cuando se dilata esta justicia, cuando tarda mucho tiempo y se empieza a empantanar en procesos, en dilataciones, en maniobras, creemos que se debilita la credibilidad del proceso judicial y de todo el sistema. Tiene que haber justicia y tiene que ser en tiempo y forma. No puede dilatarse eternamente un proceso".

ADEMÁS:

Paro de estatales: marchas en Capital y réplicas en todo el país

El sindicato de pilotos se adhiere al paro de la CGT

Quien también se expresó al respecto fue Germán Garavano, ministro de Justicia. “Preocupa que (la Corte) impida la realización de un juicio oral”. “Pareciera que la política sigue influyendo demasiado en la Justicia. Pareciera que la Corte no quiere que se realice el juicio contra Cristina Kirchner”, remarcó.

"Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande. Es una decisión de la Corte muy escueta. Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande. Es una decisión de la Corte muy escueta", sostuvo.

Más temprano, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, había asegurado que la decisión estaba atada a un pedido del ex jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, con quien mantuvo un fuerte cruce a través de las redes sociales. El ex funcionario no se quedó callado y le recordó que su cargo fue otorgado a través de un decreto y que su desconocimiento está ligado a que no es abogada.

Embed La Oficina Anticorrupción reclamó que se inicie el juicio contra Cristina Kirchner por la obra públicahttps://t.co/zhGh3fEZXo — Of. Anticorrupción (@OA_Argentina) 15 de mayo de 2019

La OA envió esta mañana un documento a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2, encargado de realizar el juicio, para que se adopten los medios para iniciar el proceso de todas maneras. "Esta querella acude a solicitar que se adopten los recaudos necesarios para que la remisión al máximo tribunal no comprometa el inicio del debate oral y público, tantas veces postergado, previsto para la semana entrante", pidió.