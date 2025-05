El gobernador Claudio Poggi consiguió una amplia victoria en San Luis

En tanto, Tercera Posición obtenía el 8,34 y la lista Viva La Libertad Carajo, una nómina libertaria no oficial, el 7,10 por ciento, con el 98,35 por ciento de las mesas escrutadas.

La nómina de Viva La Libertad Carajo estuvo encabezada por Héctor David Ocaña.

Para los cargos de senadores, Ahora San Luis se consolidó con el 53%, mientras que el Frente Justicialista terminó segundo con el 27%; Tercera Posición tercero con el 17% y Movipro último con el 1,9%.

En la nómina de diputados provinciales el oficialismo se impuso en 3 de los cinco departamentos: Belgrano (47%), J.M Pueyrredón (44%) y Junín (43%), mientras que el Frente Justicialista gana en Dupuy (50%) y en Pringles (42%).

El oficialista Ahora San Luis se hizo también de cuatro intendencias: Juana Koslay, Los Manantiales, Luján y Unión, mientras en Naschel se peleaba voto a voto con Tercera Posición.

Boleta única

Por la mañana, el gobernador Poggi celebró la implementación de la Boleta Única de Papel en los comicios. "La novedad es la implementación de la Boleta Única de Papel que va a dar más trasparencia, economía en los costos de impresión, una medida ecológica y se abrieron las mesas mucho más rápido", sostuvo en declaraciones a su salida del cuarto oscuro.

En la misma línea, planteó: "Ya no hay picardías históricas de robo de boletas o papeles marcados. Estamos dando un salto institucional muy grande en materia electoral".

Para el gobernador, su provincia está "a la altura de Mendoza, Córdoba, Santa Fe", al tiempo que cuestionó la eliminada Ley de Lemas al sostener que "era un proliferación de boletas que daba miedo".

Críticas de Rodríguez Saá

Al votar, Rodríguez Saá, rodeado de miembros de prensa, funcionarios y familiares -entre ellos su hermana Zulema Rodríguez Saá y su sobrino Juan Martín Divizia, candidato a concejal- el ex mandatario provincial dejó fuertes definiciones políticas.

"El gobierno ha sumergido a la provincia en la pobreza", sentenció al ser consultado sobre el ánimo social. "Hay tristeza, miedo. No se acompañó la inflación con aumentos salariales y eso generó pobreza. Hoy tenemos un 27% de pobreza en San Luis", afirmó.

Rodríguez Saá apuntó contra la gestión de Poggi y denunció amenazas a empleados estatales: "Hay muy pocos electores. Puede ser por desinformación, pero también por miedo: si no votás, no te pueden echar porque no sos responsable".

El referente justicialista cuestionó el ajuste económico del Gobierno nacional: "Lograr el equilibrio fiscal está bien, pero la forma ha sido muy cruel. En San Luis no era necesario. Dieron de baja los sueldos y después no los actualizaron. Dijeron que no había dinero y después quedó claro que sí lo había, y sobraba".

En tono enfático, y pese a los resultados que arrojen los comicios, Rodríguez Saá aseguró: "La política es para transformar, y en 2027 vamos a participar".

También recordó que no era candidato desde 1994, cuando renunció a su banca en el Senado.