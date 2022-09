“No podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices”, dijo el ministro de Economía durante una reunión este martes en el Palacio de Hacienda.

Se refería al conflicto que lleva ya varios meses entre los trabajadores agrupados en el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las tres fábricas que producen neumáticos en el país: Fate, Pirelli y Firestone. Las tres productoras de neumáticos están paralizadas y sus portones de acceso bloqueados desde la semana pasada por el gremio.

Este conflicto provocó ya que Ford y Toyota anunciaran que debían parar la producción de vehículos por la falta de neumáticos. En tanto, Fiat advirtió ayer que sólo puede garantizar continuar con la producción de sus vehículos por los próximos 10 días.Este miércoles a las 14.30 se realizará una reunión en el Ministerio de Trabajo entre las empresas y los representantes sindicales. Si de ese encuentro no surge un acuerdo, el Gobierno está listo para autorizar como medida de emergencia la importación de los neumáticos que las automotrices y las autopartistas necesiten para no parar con su producción. Porque si esas empresas tienen que detener su producción —como ya lo hicieron Toyota y Ford— entonces lo que está en juego son 145.000 empleos.

“Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar que puedan importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices, a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista, y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto”, dijo Massa.

El ministro de Economía lanzó esta frase durante un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda en el que recibió —junto al secretario de Industria Ignacio de Mendiguren y al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini— a distintos sectores involucrados en la producción de neumáticos y afectados por su faltante. Hubo representantes de Smata, de la UOM, de AFAC y de ADIMRA, como también directivos de Bridgestone y Pirelli. De parte de las automotrices, estuvieron representadas Ford, Toyota, Volskwagen, Nissan y Adefa que las nuclea.

Lo que al Gobierno le preocupa —y mucho— es que se paralicen las plantas automotrices. Una cosa es tener tres fábricas de neumáticos con sus puertas bloqueadas y los empleados protestando, y otra muy distinta tener a todas las fabricantes de autos del país paralizadas porque no hay neumáticos para poder avanzar con la producción. Esto es algo que conversaron Massa y Alberto Fernández antes de la reunión que mantuvo el ministro con los distintos actores involucrados.

Por eso el titular del Palacio de Hacienda lanzó un ultimátum y advirtió que abrirá la importación y hasta propuso recurrir a los neumáticos que están detenidos en containers en la Aduana si no se resuelve el conflicto. Pero habrá que ver qué es lo que hay disponible y si le sirven a las automotrices lo que está detenido por contrabando o ingreso fuera de regla.

Abrir la importación tampoco parece ser la solución más veloz, porque el principal proveedor podría ser Brasil pero no posee tanto excedente como para abastecer el mercado argentino. Además, cada automotriz debería lograr que le homologuen en su casa matriz el cambio de modelos de cubiertas y eso lleva tiempo.

Todo lleva a que destrabar el conflicto y que las tres fábricas locales vuelvan a producir es lo mas rápido y sensato. Entre las tres empresas, producen en el país 6 millones de neumáticos al año y, desde que comenzó el conflicto a principio de año se dejaron de fabricar casi 1,3 millones de unidades.