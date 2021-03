El Gobierno busca avanzar hacia una reforma judicial

Parrili pidió un control parlamentario de los jueces como reclamó Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias y manifestó: “El Presidente pidió una comisión bicameral que investigue a la Justicia”. Rápidamente sus declaraciones generaron un rechazo en la oposición y la Asociación de Magistrados.

Su propuesta no tendría una fácil resolución porque las cámaras bicamerales se crean generalmente con proyectos de ley y en Diputados el Frente de Todos no consigue tratar temas judiciales porque el frente de Córdoba se resiste. Sin ellos, no están garantizados los votos para llegar a una mayoría.

La respuesta de la Asociación de Magistrados

"Estamos viendo el tono. No creo que pueda haber una prueba más cabal de la violencia de la división de poderes", sostuvo el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle.

Recordó en comunicaciones con La Nación que el Consejo de la Magistratura es el encargado de sancionar jueces.

Sin embargo, no sería la primera vez que el Congreso controla a la Justiciasin facultades de sanción: existe una cámara bicameral de seguimiento del Ministerio Público, que cita a fiscales para pedirles explicaciones, reúne pruebas e inicia procesos. La mayoría quedan archivados.

Las declaraciones de Alberto Fernández cuando abrió la Asamblea Legislativa

"Quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional", dijo el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Y agregó: "Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado".

La interpretación de Oscar Parrili

Para el senador oficialista, "el presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, debatir, discutir y que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial", sostuvo en declaraciones radiales.

En comunicaciones con El Destape consideró que esa comisión también debería abordar "qué cambios hay que hacer para tener una Justicia que le sirva a la gente y sea independiente, que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie, ni del poder económico, político y mediático de ninguna naturaleza".

"Ha sido una descripción muy acertada la que ha hecho (el presidente), me llena de satisfacción. Esperemos que así sea y que concurran, estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia", declaró.

Respaldo de los ministros

Ayer tres de los ministros más importantes del gabinete de Alberto Fernández salieron a respaldar las medidas anunciadas por el Presidente.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, sostuvo este martes que el Poder Judicial "tiene que escuchar" los reclamos de la sociedad y "transformarse". También apuntó, como lo hizo el primer mandatario, contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quién "está investigado por integrar una banda". También hizo referencia a los casos de femicidios en los que hubo omisiones e inacciones por parte de funcionarios judiciales.

Además, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, minimizó el impacto del monólogo de Fernández en ámbitos jurídicos. "No hubo algo sorprendente en el discurso del Presidente, está cumpliendo con la promesa de modificar la Justicia" consideró en radio Futurock.

También el ministro de Defensa, Agustín Rossi, cuestionó este martes a la Corte Suprema por su "falta de reacción" ante la "baja credibilidad" del Poder Judicial. Aseguró al hablar con El Destape Radio: "El Presidente dijo verdades elocuentes. En cualquier encuesta el Poder Judicial es el peor ponderado por los argentinos".

El rechazo de la oposición

Las declaraciones del oficialismo, en especial las de Eduardo de Pedro y Oscar Parrili, generaron un rechazo en la oposición.

Por lo que Patricia Bullrich, dirigente del bloque del PRO denunció: "Ministro De Pedro y Senador Parrilli: están superando todos los límites. Lean y respeten la Constitución. Estamos cansados de las actitudes patoteriles. No vamos a permitir que se lleven por delante la República".

Ministro De Pedro y Senador Parrilli: están superando todos los límites. Lean y respeten la Constitución. Estamos cansados de las actitudes patoteriles. No vamos a permitir que se lleven por delante la República. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2021

Mientras que el diputado nacional, Mario Raúl Negri acusó al Gobierno de "abuso de autoridad".