El Gobierno confirmó cuántos euros le costó al Estado la custodia de Fabiola Yañez

El documento, al que tuvo acceso Diario Popular, sostiene que el gasto para el Estado para reforzar la vigilancia de la exprimera dama desde que denunciara al expresidente Alberto Fernández por violencia de género tiene en cuenta la rotación de los efectivos, compra de pasajes, alojamiento y viáticos.

El informe que difundió el Ejecutivo se hizo público luego de que Yañez renunciara a los dos agentes de la Policía Federal que la custodiaban a ella y su hijo Francisco en Madrid. El texto detalla, entre otras cosas, que entre agosto y septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad envió a España al subinspector Lucas Nahuel Ávila y el sargento Jorge Justiniano, dos efectivos de la Policía Federal.

El arribo de los agentes, en calidad de refuerzos, tuvo un costo para el Estado de 23.386 euros durante 32 días (del 10 de agosto al 10 de septiembre). En tanto, el informe puntualiza que el 8 de septiembre llegaron desde la Argentina sus relevos, el subinspector Santiago Guglielmoni y el sargento Yamil Ojeda, que estuvieron en Madrid 30 días y significaron una erogación de 22.818,02 euros.

Fabiola Yañez Primera Dama Violencia de Género Abogada.jpg Para el Gobierno, habrían cesado las condiciones de riesgo para Fabiola Yañez.

El informe señala, además, que el personal de custodia asignado fue utilizado para traslados de Yañez a "diversos lugares de concurrencia" de la exprimera dama, a "modo de remiseros". Y luego, indica que utilizó a los agentes para solicitarles "en diversas oportunidades que le realicen algún trámite particular, ajeno a las funciones de custodia".

La situación de los efectivos que iban y regresaban desde España se repitió hasta la actualidad, y registró un total entre agosto y fines de 2024 de 135.301,88 euros en gastos para el Estado.

Asimismo, se manifiesta en el documento que las custodias "son permanentes, no electivas". No obstante, Yañez concurrió a determinados lugares sin los efectivos de la Policía Federal. "Las personas que precisan custodia no pueden salir sin ella, dado que su situación de riesgo se considera permanente no intermitente", argumenta el escrito difundido por el Ministerio de Seguridad.

"La elección por parte de la persona custodiada sobre el uso de servicio o no genera una responsabilidad para los efectivos en caso de cualquier percance", agrega.

En este sentido, el documento subraya que la prescindencia de Yañez de su custodia "representa un parámetro para la evaluación de riesgo, dado que si decide salir sin custodia es porque la custodiada entiende que su riesgo no es tal".

"El riesgo intermitente transforma el servicio de custodia en un servicio de auxiliar o asistente de la persona, por lo tanto, su necesidad requiere más de un personal calificado en tareas de carácter privado", cierra el informe.