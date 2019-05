"En una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta, la Corte Suprema toma una inédita medida”, escribió Alonso en su cuenta personal de Twitter y completó: “Esperamos que el Tribunal Oral INICIE el juicio la semana próxima porque NO hay fundamento para que no lo haga #ObraPública”.

“Esperamos que los jueces del Tribunal Oral Federal 2: Rodrigo Gimenez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso den inicio al juicio de #ObraPública el 21/5 porque saben perfectamente que pueden hacerlo y que ni siquiera está alocada decisión de la Corte lo suspende”, agregó en otro tweet.

Alberto Fernández, jefe de Gabinete durante el kirchnerismo y actual vocero y armador político de la legisladora, le recordó a Alonso que ocupa la OA sin ser abogada.

"Para Laura Alonso es “escandaloso” que la Corte pida un expediente por un recurso de queja. Habla así porque no es abogada y desconoce el derecho. Ignorancia pura. Ahora, si puedo unir a casi toda la Corte detrás de una decisión, unir a la oposición va a resultar una pavada", lanzó el ex jefe de Gabinete y agregó: " Es una estupidez decir que yo estoy detrás de la resolución de la Corte. Es una ignorante. La culpa no es de ella igual, sino de quien la designó en un lugar por un decreto de excepción".