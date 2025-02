El Gobierno destacó el viaje de Javier Milei a EE.UU. y dijo que fue un "éxito"

En declaraciones radiales, el funcionario consideró que los resultados del viaje fueron "enormes", pese a las críticas previas por el caso de la criptomoneda $LIBRA. “Más que la foto, porque éste no es un presidente que vaya buscando fotos, ya que ha tenido de todos los colores fotos y reconocimientos internacionales, siempre digo que es importante que el presidente viaje. Nuestro presidente se ha transformado en una figura internacional”, opinó Francos.

Francos eludió dar mayores precisiones sobre el desplazamiento de Rodolfo Barra. Guillermo Francos se mostró satisfecho con los resultados del viaje de Milei a Washington.

"El comentario que hizo el presidente Trump no es un tema menor. Es el presidente de la potencia más grande del mundo, que se ‘pasó por ahí’ todos los comentarios que se habían hecho acá en Argentina sobre lo que iba a hacer la gira, que iba a ser un papelón. Pero no ocurrió nada de eso. El hecho fue una equivocación si se quiere, pero eso no quita en nada la enorme repercusión que tiene el presidente”, insistió el funcionario.

Durante su exposición en la CPAC, Trump elogió la tarea de Milei. "Estoy orgulloso de vos”, dijo el republicano. Y continuó en ese tono: "Sé que lo estás haciendo fantástico. Hacer Argentina Grande Otra Vez”. Poco después, ambos mandatarios mantuvieron una reunión, en la que Trump invitó al libertario a visitar la Casa Blanca en los próximos meses.

El Presidente Javier Milei y su comitiva mantuvieron una reunión con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la CPAC de Washington D.C.

El caso $LIBRA, según la opinión de Francos

Por otro lado, el jefe de Gabinete analizó las repercusiones de la criptomoneda promocionada por el Presidente. "La lección es que uno tiene que evitar que ciertas personas lleguen hasta su oficina con propuestas poco claras”, consideró el funcionario, tras advertir que el kirchnerismo “armó un circo” en el Senado, aunque no tuvo éxito en su idea de crear una comisión para investigar el tema.

“Yo tenía perfectamente claro lo que iba a pasar en el Senado el jueves desde el finde semana que pasó este hecho. Dije ‘esto se va a convertir en un circo’ y fue así; fueron unas cuantas horas de circo político, donde varios senadores, sobre todo del kirchnerismo, expresaron sus posiciones. Dijeron de todo, hablaron de juicio político y de comisión investigadora”, comentó Francos.

Y siguió: "¿Cuántos escándalos vivimos del kirchnerismo? ¿A nadie se le ocurrió pedir una comisión investigadora?”

Por último, Francos definió como "espectacular" la tarea del oficialismo durante las sesiones extraordinarias en el Congreso. "Con un bloquecito de seis senadores, la colaboración y el apoyo de bloques amigos, y hasta senadores kirchneristas, de Unión por la Patria, logramos sancionar las cuatro leyes que habíamos mandado para sesiones extraordinarias. Cuando uno despeja el ruido político, desde el punto de vista parlamentario, ha sido una semana espectacular para el Gobierno porque obtuvo todo lo que quería e impidió todo lo que quería el kirchnerismo”, concluyó.