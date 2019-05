El Gobierno dice que el reclamo por Ganancias "está en estudio"

Así lo anticiparon los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Transporte, Guillermo Dietrich, en medio del paro de transporte concretado ayer en reclamo por el mínimo no imponible de ese tributo.

“Hay un tema que se está estudiando, que sobre el salario doble por un feriado se toma Ganancias”, puntualizó la funcionaria.

“No le conviene trabajar”

Y al mismo tiempo consideró: “Ese es el sentido de un paro durante un feriado. Para demostrar las consecuencias que puede tener. Finalmente, al trabajador no le conviene trabajar, si eso toma Ganancias”.

La ex diputada nacional, en declaraciones radiales indicó en relación al punto cuestionado por los dirigentes gremiales: “El Gobierno estudia esta cuestión, pero no tengo detalles técnicos. Aunque, evidentemente, si a una persona no le conviene trabajar un feriado, entonces ese doble salario es un tema de cálculo”, explicó la titular de la cartera de Seguridad.

La decisión oficial se relaciona con los reclamos de los gremios de transporte reunidos en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que ayer realizaron un paro nacional en contra del gravamen.

ADEMÁS:

“Cada vez más fuerte”

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió no prestar servicios los días y horas que por ley generan ingresos adicionales, argumentado que gran parte de esa retribución se deriva al Fisco por deducciones impositivas “cada vez más fuertes”.

Es que todos los ingresos que percibe un trabajador están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, sean horas extras o feriados.

“Conversar y trabajar”

Por su parte, Dietrich señaló: “Los que son servicios esenciales, que sí o sí tienen que trabajar los fines de semana y los feriados, estamos viendo y trabajando para ver de qué forma podemos ir tratando de resolver esto, que es parte de las problemáticas que hemos recibido y que hay que conversarlas y trabajarlas”.

Al respecto, el Poder Ejecutivo creó una comisión integrada por funcionarios de los Ministerios de Hacienda, Producción y Transporte para avanzar en esta cuestión.

Esa comisión surgió luego del encuentro que tuvieron los gremios del transporte con los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, hace más de un mes.i