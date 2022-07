El Gobierno Nacional cargó contra los remarcadores de precios

Ante esta situación, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, cargó contra los especuladores que remarcaron los precios en el último tiempo.

"Aquellos que remarcaron creyendo que habría una devaluación, sería bueno que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el Gobierno sino con la mesa de los argentinos", sostuvo la funcionaria en conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Y agregó: "No hay desabastecimiento en productos de primera necesidad. Puede haber un faltante particular en alguna góndola, pero no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento. No llevemos ese temor a la población".

Embed

"La inflación es un problema multicausal y estructural en la Argentina. En ese contexto, el Gobierno tomó una serie de medidas para el reordenamiento de la macroeconomía y las expectativas de los mercados", comentó.

También destacó el "crecimiento sostenido de la economía" en los últimos meses y el incremento en la cantidad de puestos de trabajo registrados, con un aumento "de un 4.8 por ciento del trabajo registrado con respecto al mismo mes del año anterior".

Cerruti anunció además que "a partir de mañana, estará disponible tanto en la página http://argentina.gob.ar como a través de la aplicación Mi Argentina el formulario para la inscripción de usuarios y usuarios de cara a la segmentación de las tarifas".

"Son datos muy sencillos de llenar y van a cruzarse con los que están en poder del Estado, una vez que estén cruzados, se van a empezar a cobrar las tarifas plenas y con los diferente subsidios según la franja que pertenezcan", expresó.

También, consignó que, a partir de hoy, será puesta en marcha una campaña publicitaria que va a llegar hasta el último rincón del país, con información sobre cómo proceder para acceder a las tarifas diferenciadas.

Además, la portavoz sostuvo que para las próximas semanas se espera "un boom turístico" con el ingreso de turistas por las Vacaciones de Invierno.

La funcionaria fue consultada sobre si el presidente Alberto Fernández participará el 18 de julio del acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA y dijo que mañana el mandatario recibirá a familiares de víctimas.