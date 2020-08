El gobierno relanzó el plan Procrear: se invertirán más de $ 25.000 millones

En el marco de un acto desde la residencia de Olivos, Fernández destacó el plan Procrear que fue "creado durante el Gobierno de Cristina Kirchner" y dijo que fue "un magnífico plan que permitió acceder a la vivienda a muchos argentinos".

Así lo afirmó al encabezar el acto de relanzamiento del plan Procrear, que tendrá líneas de créditos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas con el objetivo de reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional.

"El ProCreAr es una deuda que empezamos a pagar hoy. Dijimos que íbamos a volver mejores y lo estamos haciendo. Es un formidable símbolo de lo que la Argentina tiene que hacer. Hoy, más que nunca todos unidos. Hay una pandemia que no hay que olvidar. No me agradezcan a mí, sino que la Argentina se está poniendo de pie", afirmó.

El plan anunciado hoy por el presidente dispone otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación y para la construcción de 44.000 nuevas viviendas, y asimismo serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país.

El Presidente -quien hizo el anuncio acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y por la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta- destacó el rol del Estado para impulsar la construcción y la generación de empleo en todo el país.

ADEMÁS:

Entre los créditos personales, se encuentran las líneas de Microcréditos, Mejoramientos Refacción, Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables.

En tanto, las de crédito hipotecario se dividen en Desarrollos urbanísticos, Desarrollos habitacionales, Construcción, Ampliación y Lotes con servicios.

Asimismo, la nueva modalidad del plan amplía el rango de los requisitos que necesita una familia para ingresar al programa con el fin de que puedan calificar familias monoparentales y de bajos recursos.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ya dejó abierta en su página web (argentina.gob.ar/habitat) la inscripción para las dos primeras líneas que se abren: Microcréditos y Mejoramientos Refacción.