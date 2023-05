El intercambio comercial de abril dejó un déficit de US$ 126 millones

De esta manera, el primer cuatrimestre del año cerró con un saldo negativo de US$ 1.469 millones, contra una ganancia de US$ 2.840 millones de 2022, año que terminó con un superávit de US$ 6.923 millones.

En lo que hace al cuarto mes del año, las exportaciones cayeron 29% para alcanzar los US$ 5.891 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 12,6% para sumar US$ 6.017 millones.

Las exportaciones de abril mostraron que la caída interanual de US$ 2.446 millones se debió principalmente a menores ventas de maíz en grano, US$ 536 millones; trigo US$ 534 millones; harina y pellets de la extracción del aceite de soja, US$ 430 millones; aceite de soja en bruto, US$ 366 millones de dólares; cebada en grano, excluida cervecera, US$ 99 millones; biodiésel y sus mezclas, US$ 90 millones, entre otras bajas.

Por contrapartida, aumentaron las ventas al exterior de autos para el transporte de carga en US$ 115 millones; y los destinados a uso personal en US$ 72 millones, entre otras subas.

FwbjnJvWwAA76qW.jpg Indec: comercio exterior.

Crecieron en abril la faena, producción, exportaciones y el consumo de carne

La faena de ganado vacuno alcanzó en abril a 1,172 millones de cabezas, 16,8% más que en igual mes de 2022, con un fuerte incremento en la participación de hembras, informó hoy la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).

En su informe económico de abril, Ciccra agregó que la producción de carne subió 13,4% interanual; las exportaciones registraron en el primer cuatrimestre un alza de 12,3% y el volumen destinado al mercado interno, 10,4%; y el consumo per cápita llegó en abril a 49,9 kilos anuales (+4,8% interanual).

En tanto, la entidad indicó que los precios del sector quedaron 14,8% interanual por debajo del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En abril, la faena de hembras fue 18,6% superior a la registrada en igual mes de 2022, incremento que llevó su participación en el total faenado a un pico de 50,2%.

Se trató de la segunda vez en los últimos treinta y cuatro años que el ratio se ubicó por encima de 50%, resaltó Ciccra, que explicó que "sin duda la sequía está obligando a los criadores a sacar del campo a las vacas que al tacto salieron vacías".

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, en abril totalizó 263 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), 4,7% mayor a marzo y 13,4% superior a abril de 2022.

Al considerar el primer cuatrimestre, la producción totalizó 1,068 millones de tn r/c/h, 9,7% mayor a la registrada en enero-abril de 2022.

Con una estimación de exportaciones de carne vacuna equivalente a 294,9 mil tn r/c/h en los primeros cuatro meses del año (+12,3%), el mercado interno argentino habría recibido un volumen equivalente a 773,3 mil tn r/c/h, 10,4% mayor en comparación con el primer cuatrimestre de 2022.

Con estos guarismos, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita de carne vacuna se habría ubicado en 49,9 kg/año en abril, 4,8% por encima del registro de abril de 2022 (+2,3 kg/hab/año).