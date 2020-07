El jefe de Gabinete de Ishii reconoció que el intendente hablaba de droga en el video

"La frase no es la más afortunada", reconoció Yáñez Bolton, y remarcó que "había comentarios de que estaban vendiendo estupefacientes, pero cuando habla de falopa no se refiere a drogas sintéticas sino a clonazepam, y cuando dice que los tiene que cubrir se refiere al servicio de ambulancias".

Asimismo agregó que “para entender la frase de Ishii hay que entender un contexto. Es un video de 12 minutos de una situación acalorada con un servicio de ambulancias cortado. Y que no salga una ambulancia significa que puede producirse una muerte. Hay una discusión cuasi-salarial y de la reforma del sistema”, explicó.

Yáñez Bolton remarcó que desde el municipio realizaron una denuncia por falta de medicamentos el pasado 21 de abril y tras algunas investigaciones, se llegó a la supuesta conclusión que “eran los ambulancieros quienes estaban vendiendo algunos productos como Rivotril o Alplax” y por eso se inicia la discusión de Ishii con el personal de salud.

“‘Ustedes no me están permitiendo sacar las ambulancias y me están haciendo un reclamo salarial cuando yo les estoy pagando el sueldo y ni siquiera están cumpliendo las horas de servicio, y se dice que están saliendo a vender esos medicamentos’, explicó, respecto de los dichos del intendente, y señaló: “Él utiliza el término falopa, tal vez poco acertado, porque deja abierta la puerta a interpretaciones”.

Respecto de la causa, Yáñez Bolton dijo que, en ese momento, todavía no tenían las pruebas suficientes para desplazar ambulancieros y mucho menos para hacer una denuncia penal y que por eso Ishii dice “cubrir”.

Sobre la situación procesal del intendente, Yáñez Bolton aclaró que “Ishii no tiene necesidad de presentarse a la Justicia” y que "ni siquiera está imputado en la causa", pero lo que sí recibió Óscar Paoletti, abogado del intendente de José C. Paz, es “una notificación de investigación de causa”.