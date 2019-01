El juicio a Cristina Kirchner, en la vuelta de actividad judicial

Además del inicio del enjuiciamiento a la ex presidenta por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, se definirán situaciones en causa de cuadernos

El inicio del primer juicio oral a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido Lázaro Báez y la definición de situaciones de empresarios y ex funcionarios en la causa por los cuadernos de la corrupción concentrarán gran parte de la atención en el reinicio de la actividad judicial de los tribunales federales de Retiro, en febrero. Además, se espera una decisión de la Cámara Federal de Casación relativa a la apelación de la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou -con tobillera electrónica en la causa Ciccone- y el juez federal Ariel Lijo resolverá si ordena medidas de prueba pedidas por un fiscal, Ramiro González, en la investigación por supuestos aportes irregulares a la campaña electoral 2015 de Cambiemos.