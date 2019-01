Cambiemos no convalida la consulta popular de Sergio Casas en La Rioja

Así lo expresó a Télam una fuente de Cambiemos que participa de la estrategia judicial, que calificó de “mamarracho absoluto” la consulta popular realizada por Casas para “lograr su tercer mandato consecutivo” al frente del Poder Ejecutivo provincial, al considerar que la primera de ellas fue como vicegobernador (2011-2015) y los dos restantes como gobernador (2015-2023, incluyendo la gestión actual y la próxima). “No lo vamos a convalidar”, dijo la fuente respecto al resultado de la consulta popular que, desde el Poder Ejecutivo riojano interpretaron como una victoria para Casas.

Escrutadas casi el 100% de las mesas, el porcentaje de votantes difundido oficialmente fue del 43,85% y los que no fueron a votar el 55,23%. Dentro de los votos emitidos, el “Sí” a la reforma obtuvo el 25,22% y al “No” un 17,88%.

El presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela, había dicho que “debe votar por el No el 35% o más del padrón (98.500 votos)” para que la enmienda no quede firme. Por lo tanto en la provincia celebraron el resultado como una victoria de Casas.

Para Cambiemos el cálculo es el contrario. “Una honesta interpretación de la Constitución determina que para aprobar le enmienda hacen falta los votos de más del 35% del padrón”, había declarado el abogado Ricardo Gil Lavedra, patrocinador de la presentación de Cambiemos.

Pero si bien es claro que acudirán nuevamente a la Justicia, desde ese frente explicaron que están estudiando “cuáles son las mejoras vías” para el planteo judicial.

Cambiemos ya había hecho una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la consulta, pero el máximo tribunal rechazó la cautelar el viernes último, argumentando que no había causa para expedirse, porque aún no había “agravio” (una eventual nueva postulación del gobernador), aunque dejó abierta la puerta para futuras instancias. Para rechazar la consulta popular, Cambiemos argumenta además que tuvo irregularidades desde el comienzo ya que “para empezar, debió haberse hecho en el marco de una elección general” y no como se hizo, en un día puesto ad hoc, precisó la fuente consultada. Por otro lado, plantea que la participación de la ciudadanía en la consulta “tampoco llegó al 40%” del padrón", como dice el oficialismo riojano.

La consulta popular se convocó para que la ciudadanía ratifique o rechace la enmienda aprobada por la mayoría peronista de Cámara de Diputados riojana el 19 de diciembre de 2018, que modifica el artículo 120 de la Constitución provincial para posibilitar la reelección de Casas.

“La consulta fue una cosa muy cuestionada, un proceso muy manoseado. Soy contrario a las reelecciones en términos generales. Una pena, porque son cosas que en definitiva afectan a nuestra democracia”, resaltó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.