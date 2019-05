“El accionar del ministro de Justicia amerita claramente el pedido de juicio político y en los próximos días lo vamos a estar presentando”, anunció el jefe de bloque, Agustín Rossi, luego de que trascendiera un supuesto audio de una conversación entre Garavano, el ex juez y el ex presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral. Para el bloque kirchnerista, esto se suma “al ataque a jueces independientes como (Alejo) Ramos Padilla y al ïcoucheoï a Leonardo Fariña para perjudicar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, maniobras en las que presuntamente participó Garavano”.

“Es una vergüenza cómo viene actuando el ministro y cada día se nota más su interferencia en un poder que se supone independiente”, remarcó Rossi en un comunicado.

Luego, en declaraciones al canal C5N, el legislador por Santa Fe sostuvo que Garavano “encabeza un sistema de presión” a los jueces, por lo que debe dejar su cargo.

“El primer juez en la Argentina que quiere investigar al poder, a ese juez lo quieren echar”, agregó Rossi sobre Ramos Padilla.