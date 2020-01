El miércoles convertirán en ley proyecto sobre la deuda

El pedido fue elevado ayer por la tarde a la oficina de la vicepresidenta Cristina Kirchner, e incluye también el pedido de sesión de acuerdos para darle ingreso a los pliegos de futuros funcionarios judiciales y del cuerpo diplomático enviados por el presidente Alberto Fernández.

En las próximas horas, la Presidencia de la Cámara emitirá el decreto para convocar oficialmente a sesión especial.

El proyecto sobre deuda fue aprobado por amplia mayoría ayer en la Cámara de Diputados y el miércoles 5 de febrero recibirá sanción definitiva, ya que cuenta con el apoyo del oficialismo y de la oposición.

Así las cosas, el senador cordobés Carlos Caserio convocará para el martes 4 de febrero a las 11 a que se reúna la Comisión de Presupuesto y Hacienda que él preside. Se espera la asistencia de funcionarios de Economía -igual que en Diputados, sin la presencia de Martín Guzmán-, y ese mismo día le darán dictamen para que se debata en el recinto el miércoles 5. Como en la Cámara baja, habrá un dictamen que llevará las firmas del oficialismo, en tanto que los senadores de Juntos por el Cambio se limitarán a no estampar sus firmas, ni emitir otro dictamen.

En la sesión especial pedida para el miércoles, el Senado les dará ingreso formal a los pliegos de los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como embajadores.

Entre los pedidos de acuerdo para el cuerpo diplomático figuran los del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada (México); Jorge Argüello (Estados Unidos); el ex senador Fernando "Pino" Solanas (Unesco); y el ex vicepresidente de la Alianza y ex representante en el Mercosur Carlos "Chacho" Álvarez (Perú).

También, los diplomas de los ex gobernadores entrerriano Sergio Urribarri; bonaerense Daniel Scioli; y chaqueño Domingo Peppo, para ocupar las embajadas en Israel, Brasil y Paraguay, respectivamente.

Además, se elevarán los pliegos de Rodolfo Gil, destinado a Portugal; Carlos Raimundi, para la OEA; y Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, para ocupar la sede en Uruguay.

Asimismo, en la sesión de acuerdos el oficialismo pretende retirar el pliego de Inés Winberg de Roca, propuesta por el gobierno de Mauricio Macri para encabezar la Procuración General de la Nación e ingresar el del juez federal Daniel Rafecas, impulsado por Fernández para ser jefe de los fiscales.