El Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires inaugura los primeros espacios sensoriales en el ámbito de la justicia

Entornos alegres, coloridos. Estos espacios cuentan con sectores diferenciados: una zona activa, destinada al movimiento y la exploración; una zona pasiva, orientada a la calma; y un espacio de transición que permite acompañar progresivamente el ingreso y la salida.

Entre los recursos disponibles se incluyen iluminación cálida y regulable, diferentes texturas, elementos de movimiento, materiales táctiles, pelotas antiestrés, mantas, estímulos visuales, auriculares y herramientas para reconocer y expresar emociones.

Una propuesta adaptada a cada niña, niño o adolescente

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es reconocer que no existe una única manera de regular las emociones. Por ello, la propuesta contempla las características, necesidades y preferencias de cada NNyA, y se les brinda la posibilidad de explorar distintos elementos sensoriales.

A partir de esa experiencia, cada niña, niño o adolescente podrá seleccionar los recursos que le resulten más adecuados y conformar una “valija sensorial personal”, integrada por hasta tres objetos que podrá utilizar como apoyo durante el trabajo con profesionales del MPT. Este recurso permite respetar los tiempos y las preferencias de cada persona, en lugar de recurrir a respuestas estandarizadas.

El acompañamiento contempla tres momentos: antes, durante y después de la intervención judicial

Antes de una entrevista, evaluación o encuentro, el equipo profesional multidisciplinario podrá identificar las necesidades de apoyo y valorar qué recursos pueden sumarse. Durante la intervención, la niña, el niño o adolescente podrá utilizar los elementos seleccionados y, posteriormente, disponer de un momento de descompresión que facilite una transición cuidada luego de una instancia que pudo haber implicado un importante esfuerzo emocional.

Un Rincón Sensorial desde el primer contacto

La iniciativa también incluye un Rincón Sensorial en la Sala de Espera, destinado a ofrecer herramientas sencillas de regulación durante los tiempos previos a una intervención. Los NNyA encontrarán elementos de manipulación, pelotas antiestrés, botellas sensoriales, materiales táctiles y tarjetas visuales con ejercicios de respiración, entre otros objetos.

La Asesora General Tutelar, Dra. Carolina Stanley, destacó la importancia de promover entornos adecuados para el ejercicio de sus derechos: “En el Ministerio Público Tutelar trabajamos con una perspectiva de derechos, y en cada iniciativa nuestro foco está puesto en garantizar que niñas, niños, adolescentes y personas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puedan acceder a la justicia y hacer efectivos sus derechos. Sabemos que el paso por la justicia puede ser una experiencia emocionalmente desafiante para los chicos que han sido víctimas o testigos de delitos y promover arquitecturas institucionales centradas en ellos, priorizando entornos amigables y respetuosos es una forma de eliminar barreras que impidan su acceso a la justicia, su derecho a ser oídos y a participar del proceso judicial”.

Accesibilidad y participación: una justicia que contempla las necesidades de cada persona

Los espacios también están pensados especialmente para contemplar las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y condiciones del neurodesarrollo ya que constituyen un recurso de apoyo ante situaciones de ansiedad, angustia, sobrecarga sensorial o dificultades de regulación emocional.

La Asesora Tutelar Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Laura Grindetti se refirió a la iniciativa: “La incorporación de estos espacios permite ampliar la mirada sobre la experiencia judicial. No alcanza con garantizar un espacio formal para hablar y ser escuchado, también es necesario considerar cómo se siente cada niño o adolescente, qué apoyos necesita y qué condiciones pueden facilitar su participación. Porque garantizar el derecho a ser oídos también significa generar las condiciones para que puedan expresarse, participar y transitar el sistema de justicia con mayor bienestar y cuidado”.

El MPT y una trayectoria de buenas prácticas orientada a garantizar derechos de NNyA

La puesta en marcha de estos espacios se suma a otras iniciativas que el Ministerio Público Tutelar desarrolla para promover una experiencia judicial más accesible, respetuosa y adecuada a las necesidades de niñas, niños y adolescentes:

Sala de Entrevistas Especializada (SEE)

Desde 2018, el organismo cuenta con una Sala de Entrevistas Especializada, diseñada para la toma de declaración testimonial de NNyA involucrados en procesos judiciales. Su objetivo es reducir el estrés asociado a esta instancia, evitar la revictimización y obtener información precisa y confiable sobre los hechos denunciados. La SEE cuenta con un equipo de psicólogos especializados en técnica investigativa forense y con recursos tecnológicos que permiten registrar las entrevistas, evitando que niñas, niños y adolescentes deban reiterar innecesariamente sus relatos en otras instancias.

Guías específicas para la toma de declaración de niñas y niños de nivel inicial y de NNyA con discapacidad

El MPT también desarrolló Guías específicas para la toma de declaración de niñas y niños de nivel inicial y de NNyA con discapacidad, elaboradas junto con especialistas y otras instituciones para adaptar los procedimientos y eliminar barreras que puedan obstaculizar el ejercicio de sus derechos.

Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial

A estas herramientas se suma el Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial, que ofrece acompañamiento antes y después de las entrevistas para contribuir a disminuir la ansiedad, y los Videos Anticipatorios, materiales audiovisuales que permiten conocer previamente el edificio, a los profesionales intervinientes y las distintas etapas de la declaración. Estos contenidos incorporan recursos de accesibilidad como lenguaje claro, subtítulos, pictogramas, interpretación en Lengua de Señas Argentina e historias sociales.

Una justicia que escucha y acompaña

La creación de los Espacios Sensoriales para la Regulación Emocional forma parte de un proceso de actualización de las prácticas institucionales del MPT, orientado a fortalecer la protección integral de derechos y generar mejores condiciones para la participación de niñas, niños y adolescentes.