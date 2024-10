El paro nacional de transporte afecta a todos los medios menos a los colectivos

Trenes, subtes, camiones, aviones, bancos, educación y transporte marítimo no prestarán servicio hoy debido a la medida gremial, motivo por el cual durante toda la jornada solo funcionarán colectivos.

Frente a esta situación, miles de pasajeros se encuentran congregados en las principales paradas de ómnibus con la idea de poder arribar, en algún momento, a sus actividades.

“Hoy es un desastre y mañana no me quiero imaginar. Para la gente que labura es una vergüenza esta medida”, expresó una usuaria en Lanús.

“Sabemos que es político, que quieren torcerle el brazo al Gobierno, pero no van a poder. Avisé que mañana no voy a ir a trabajar porque no hay colectivos”, manifestó otra pasajera.

Se espera que durante este miércoles haya piquetes y cortes en distintos puntos de la Argentina para continuar con el reclamo.

“Por el paro pierdo dos horas de ida y dos de vuelta. Está bien lo que reclaman, pero estaría bueno con puedan estar un poco más del lado del usuario”, reclamó otro pasajero.

