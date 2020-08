El presidente ratificó sus dichos sobre Macri

“Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenada la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir. Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso más en la economía”, manifestó Fernández al hablar en un acto en la localidad bonaerense de Pilar, en el que aludió, sin mencionarlo, al ex presidente.

El contrapunto entre Fernández y Macri se inició este domingo, cuando el actual jefe de Estado asegurara en declaraciones radiales que el ex presidente le había recomendado “que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle” y que “murieran todos los que tengan que morirse” en una conversación telefónica llevada a cabo el 19 de marzo, un día antes del comienzo oficial del aislamiento social en todo el país.

Macri salió al cruce con una carta difundida por redes sociales titulada “El valor de la palabra presidencial” en la que reconoció que dialogó telefónicamente con Fernández pero negó haber realizado tal recomendación.

Marcar diferencias

En la inauguración de una estación de ferrocarril, Fernández aprovechó la ocasión para marcar diferencias entre su gestión y la de Cambiemos, “después de cuatro años de los que no quiero hablar y, por momentos, quisiera no acordarme”.

“Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó en la pandemia, pero cayó a la mitad de lo que cayó el año anterior, cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban, digo no me equivoqué. Era mejor hacer lo que hicimos”, resaltó.

En un cruce de declaraciones que promete proseguir, Macri negó desde Suiza que hubiera dicho las expresiones que le atribuyó Fernández y le advirtió al actual mandatario que “la credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”.