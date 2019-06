El procurador Eduardo Casal desmintió "complicidad" con Carlos Stornelli

En medio de las críticas del Frente para la Victoria por la falta de medidas contra Stornelli, quien no asistió a cinco llamados a indagatoria, Casal rechazó acusaciones de "complicidad" con el fiscal y de "parsimonia" en el trámite.

"Es el primer caso que tenemos, no recuerdo un caso como este, en el sentido que haya que resolver un desafuero, en última instancia, de un fiscal que no se presenta a declarar y que invoca razones de inmunidad", subrayó Casal. Ante la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público, el procurador sostuvo que, con esta decisión sobre el futuro de Stornelli, "está en juego la vigencia de la institución".

"Por un lado, tenemos el interés por asegurar el buen curso de los procesos, pero por el otro, la defensa. Lo que hay que discernir es si la invocación de la inmunidad está bien empleada y esto depende de un sinnúmero de factores", expresó. Asimismo, Casal explicó que existen "dos expedientes disciplinarios en curso" sobre el fiscal federal que entiende en la investigación de los cuadernos de coimas en la obra pública.

"Uno es a partir de información que tuvimos de imputaciones concretas de Stornelli, donde se han practicado distintas medidas destinadas a certificar los hechos e investigar sobre otros hechos conexos sobre el desempeño de Stornelli", indicó el procurador, en el encuentro realizada en el anexo de la Cámara baja. En tanto, el otro expediente se abrió "cuando se recibió la notificación de la declaración de rebeldía".

"Se dispuso el inicio de otro expediente. Se le requirieron explicaciones de modo inmediato y se siguió el procedimiento con el consejo evaluador, el cual llegó a la conclusión por unanimidad de que era necesario la formación de un sumario para determinar si la incomparecencia del doctor Stornelli constituía una falta", resaltó el jefe de los fiscales.

De esta manera, ante los diputados y senadores, Casal subrayó: "Se ordenó la formación de un sumario administrativo. Cuando estén las conclusiones, corresponde al procurador general cerrar el caso, aplicar una sanción o pedir la destitución". "Por vía reglamentaria, estas actuaciones disciplinarias son de carácter reservado, no puedo dar muchas referencias de lo que contienen, ni mucho menos emitir opiniones", manifestó el procurador general.

Por su parte, el diputado del FpV Martín Doñate cuestionó a Casal por no apartar de su cargo a Stornelli y tener "conductas de protección sobre el fiscal, que es protagonista de uno de los mayores escándalos institucionales del país". "Nadie lo obligó al fiscal que está a su cargo a vincularse y aceptar esa estrechísima relación con ese falso abogado", destacó Doñate.

En respuesta al legislador, Casal aseguró: "Dentro de ese contexto he escuchado un término que a los que hacemos penal nos alarma, habló de complicidad, quiero creer que no lo dijo en el sentido técnico del término porque eso sería un agravio". "No puedo abrir juicio sobre eso (el expediente), porque están en trámite y además, integra o puede integrar materia de lo que tengo que decidir. No es que guarde silencio, sé en las oportunidades donde tengo que hablar", agregó.