En el caso argentino, el impacto encuentra a los bonos soberanos en una situación de especial vulnerabilidad, por las dudas que persisten respecto de la capacidad de pago y las necesidades de financiamiento de los próximos años.

En el inicio de la operación bursátil, las acciones del MSCI MERVAL escapan a este escenario y suben 0,8%. A su vez, los ADRs en Nueva York muestran resultados mixtos.

La economía local no ayuda

En el plano doméstico, los inversores recibieron esta semana nuevas señales de debilitamiento de la actividad.

El último informe del INDEC mostró que la economía argentina cayó 1,7% interanual en agosto, mientras que frente a julio apenas registró una mejora desestacionalizada de 0,1%. El resultado fue inferior a las expectativas de recuperación que manejaban las consultoras privadas y volvió a poner sobre la mesa el riesgo de una recesión técnica.

Desde la consultora Equilibra anticiparon que durante septiembre la economía habría subido 0,5% respecto a agosto, pero bajado un 1% interanual.

De confirmarse este dato mensual, el tercer trimestre del año “caería más de 2% frente al segundo y la economía argentina acumularía dos trimestres consecutivos de contracción (recesión técnica)". En ese sentido, agregan: "Igualmente, INDEC revisa los datos previos al cerrar el trimestre, por lo que no descartamos cambios al alza. Redujimos nuestra proyección de crecimiento para 2026 a 1,0%”.

La desaceleración representa un desafío adicional para la estrategia económica del Gobierno, que apuesta a la estabilidad fiscal y monetaria como principales herramientas para reconstruir la confianza de los mercados.