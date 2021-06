El Senado convirtió en ley el proyecto de "zona fría"

La aprobación se alcanzó con los votos del Frente de Todos y sus aliados, en tanto que en el interbloque Juntos por el Cambio se había resuelto dar libertad de acción a los senadores debido a la heterogeneidad de posturas entre sus miembros, si bien predominó el rechazo.

Según el gobierno, el beneficio generará un "alivio" en las facturas de gas que paga el 28% de la población, llegando así a un 44% de los usuarios residenciales de todo el país.

El régimen ya se encuentra vigente en la Patagonia (incluida La Pampa), en Malargüe (Mendoza) y en un sector de la Puna, con un total de 849.965 beneficiarios.

Con la ampliación del sistema, el Gobierno calcula que se incorporarán 3.140.000 de nuevos hogares con tarifa diferencial por zona fría, pasando así a un total de prácticamente 4 millones de beneficiarios.

La iniciativa extenderá el beneficio a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.

El gasto fiscal que demandará esta medida se financiará con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país, no pudiendo superar el 7,5%".

"La ampliación del régimen para zonas frías no requiere aportes del Tesoro y significa un beneficio para casi 4 millones de hogares", destacó el sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos).

En sentido contrario, el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, aseguró que la medida tendrá "un reflejo presupuestario" y que solamente el 13% del costo fiscal será trasladado a las facturas, lo que implicará un aumento considerable del volumen de subsidios.

"Esta medida no discrimina entre hogares con posibilidad de pagar una tarifa representativa de los costos y aquellos hogares que no tienen esa posibilidad. No es un subsidio focalizado, sino que está armado en función de una zona geográfica con bastante arbitrariedad en su elección. Es probable que en algunas de las zonas escogidas hayan temperaturas bajas pero no lo es todo el año, como sí suceda en las zonas patagónicas ya comprendidas", advirtió el misionero, al fundamentar su rechazo al proyecto.