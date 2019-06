El tenso cruce al aire entre Alberto Fernández y María O'Donnell

En esta oportunidad, el precandidato a presidente por el Frente de Todos tuvo un cruce intenso con María O'Donnell cuando ella le preguntaba sobre la opinión de algunos periodistas, sobre el departamento en el que vive y acerca de Cristina Kirchner.

EL CRUCE POR EL TEMA JUECES

Alberto Fernández: ¿Por qué se sienten tan molestos cuando uno dice que tienen que rendir cuenta de sus actos?

María O'Donnell: Porque Zaffaroni dice que "vamos a tener que revisar todas las causas"…

AF: Pero Zaffaroni lo dice. No lo digo yo… lo dice Zaffaroni.

MO: Después también lo dice Mempo Giardinelli…

AF: ¡Pero eso lo dice Mempo Giardinelli! ¿Por qué cuando lo dice Mempo Giardinelli tengo que responder yo?

MO: Porque son de su espacio político.

AF: Cuando dice Iglesias las barrabasadas que dice, ¿lo dice Macri? No, lo dice Iglesias. Cuándo Carrió dice las barrabasadas que dice, ¿lo dice Macri? No, lo dice Elisa Carrió. ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo lo que dicen otros? No es así. Es una lectura tendenciosa, muy tendenciosa. Yo respeto, además, que cada uno piense lo que quiera. ¿Quién soy yo para decirle a Mempo Giardinelli lo que tiene que pensar? ¿Sabés lo que le criticaba a Cristina? La uniformidad de criterios. ¿Por qué tiene que haber un discurso único en el espacio? Que cada uno piense lo que le dé la gana.

POR CRISTINA KIRCHNER

AF: La ley de ministerios se crea para delegar funciones, cuando delegas quitÁs esa responsabilidad. A Cristina le dicen, finalmente, que como era la jefa del Estado tenía que saber todo lo que pasaba. Ahora, cuando tuvieron que analizar la conducta de Rocca, que estaba acusado de que su persona más inmediata habíaa pagado coimas en la Causa de los cuadernos, dijeron que no puede saber lo que pasa en Techint. Entonces ¿Puede él no saber lo que pasa con su principal asesor, pero Cristina tiene que saber todo lo que pasa en la administración pública? Por favor… La verdad es que es tan obvio lo que estoy diciendo…

MO: Dos cosas quiero puntualizar… Ese empresario que supuestamente fue beneficiado, que están viendo si de forma lícita o no, es nada menos que un empresario cercano.

AF: Esa la historia escrita… no es tan así, pero no importa

MO: Se convierte en enriquecimiento puede ser lícito o ilícito.

AF: Primero vos partide un relato que no está verificado. Te entiendo, lees las crónicas.

MO: No, estuve en ese tiempo. Eso lo sé.

AF: No, María. Perdoname pero no sabés. Lázaro Báez recibió obra pública por 4 mil millones de dólares. Y en diez años, CFK recibió por los alquileres de sus habitaciones, 29 millones de pesos. Por favor, María. No tiene ningún correlato

MO: ¿Pero no es raro hacer negocios con un empresario cercano?

AF: No, esperemos. Una cosa es eso, que pudo haber sido un problema ético o un descuido ético. Tal vez lo fue. Pero una cosa es eso y otra cosa es el delito que vos estás diciendo.

MO: Enriquecimiento ilícito…

AF: Te vuelvo a repetir 4 mil millones de dólares recibió de obra pública Lázaro Báez. 29 millones de pesos le pagó en diez años a Cristina, por favor. No es serio, María eso no es serio. Sí es serio que debía tener la precaución de no hacer esto con un contratista del estado, en eso por ahí tenés razón. Pero no es seria la imputación.

POR EL DEPARTAMENTO EN EL QUE VIVE

AF: Yo soy un tipo de convicciones, cuando no estuve de acuerdo con algo con Cristina y era Jefe de Gabinete, agarré y le dije "chau" y me fui a mi casa. Me costó un Perú volver a armar mi cartera de clientes después de que me fui.

MO: ¿Te fuiste a tu casa? ¿Una casa en la que no pagás alquiler?

AF: Que dejé de pagar hace tres años cuando la crisis de Macri puso en crisis mi estudio jurídico. Porque es la casa de un íntimo amigo mío, amigo de treinta años.

MO: Pepe Albistur...

AF: Si, que tenía la casa ahí desde antes de que yo sea funcionario.

MO: Un amigo generoso…

AF: Es un buen amigo. No es tan generoso porque tengo que pagar un montón de cosas de la casa. No es que me sale gratis.

MO: Bueno, un departamento en Puerto Madero no está mal que te presten.

AF: No está mal.

MO: ¿Va a ser de la campaña Albistur?

AF: No, creo que no quedó seleccionado.

MO: Volviendo al tema…

AF: No, pero no quiero dejarte pasar esto que estás diciendo. ¿Sabés qué pasa? Yo vivo en esa casa y tres años dejé de pasar el alquiler. De treinta años. Albistur tiene muy buen pasar económico desde hace mucho tiempo. Pero yo me pregunto: ¿por qué no te preocupás del dinero que tiene el ministro de Economía en el interior del país? ¿Por qué no te ocupás de que el ministro de Economía tiene todas sus inversiones en el exterior? ¿Yo tengo que rendir cuentas de por qué me prestan un departamento? No puedo pagarlo. Mi casa en Callao y Alvear se la quedó la mamá de mi hijo, la casa en la que mi hijo estaba viviendo hasta que se fue a vivir solo a un departamento en Belgrano. ¿Qué quieren hacerle creer a la gente? Por favor les pido. ¿Porque sabés qué pasa, María?

MO: No, antes que te enojes.

AF: No, esperá. Sé buenita, dejame terminar. ¿Soy culpable porque me prestan una casa? Por favor, María.

MO: Cada uno tiene que explicar su realidad, no me parece esta idea de contraponer.

AF: Pero esta es la Argentina donde vivimos. Si estos tipos gobiernan, María. El Presidente vive y vivía en la casa de un señor que está acusado de haber traficado dinero en la obra pública en el caso Odebrecht, que es el presidente de la AFI.

MO: Gustavo Arribas, que le alquila la casa a…

AF: Entonces digamos todo. Fue su socio en la compra y venta de jugadores. Yo lo que digo es que no puedo comprar otra casa. Macri, como a todos los argentinos, me arruinó en mi estudio jurídico. ¿Qué es lo que tengo que explicar?

MO: Sí, pero no me parece esta contraposición. Cada uno tiene que explicar su realidad.

AF: Yo contesto, eh. Yo contesto siempre, dejo constancia. Pero no le preguntan a ellos, a ellos no le preguntan.