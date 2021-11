En el video la concejala aparece vestida como la muñeca emblemática de la exitosa serie coreana "El Juego del Calamar". "Jugaremos gana el amarillo. Votaremos gana el amarrillo", canta en la bizarra puesta de escena. "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos".

El violento spot de una concejala salteña de Juntos: "Eliminalos"

"Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos; si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", repite la actual concejala, al ritmo de cumbia y rap, sobre la base de la canción de la exitosa serie. El juego al que hace referencia es el primero que se ve en El Juego del Calamar, en el que los participantes debían detenerse cuando terminaba de sonar la música, caso contrario, eran eliminados con un disparo mortal.

La concejala señaló al programa Lazarte'n por el mango, que se emite por la radio salteña Cadena Máxima, que hizo el video para acompañar a Juntos por el Cambio +, principalmente a Carlos Zapata, ya que es una manera de poder llegar a la gente de manera entretenida y alegre.

"Se nos ocurrió hacerlo de la serie de que está de moda "El juego del Calamar" y ha tenido un impacto positivo para algunos y para otros no", afirmó Galleguillos.

Además, explicó que lo que hicieron es un humor solo para entendidos: "Nunca voy a fomentar la violencia, haciendo el video queríamos solo llamar la atención".

