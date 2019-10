Los otros oradores del evento fueron Axel Kicillof, aspirante a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y la candidata a intendenta de la ciudad, Fernanda Raverta.

El escenario se levantó a un costado del NH Gran Hotel Provincial, a metros de donde la ex presidenta presentó su libro "Sinceramente" en su último pasó por Mar del Plata.

El Frente de Todos buscará repetir este domingo la victoria conseguida en las PASO del 11 de agosto, elección en la que la fórmula Fernández-Fernández obtuvo una victoria con 15 puntos de ventaja sobre la de Juntos por el Cambio, para llevarse la elección en primera vuelta y estar, a partir del 10 de diciembre, en la Casa Rosada.

Las principales frases Alberto Fernández

• "Estoy muy feliz de haber llevado una campaña muy simbólica para todos nosotros."

• "Hoy estamos cerrando la campaña todos unidos. Feliz de estar con Cristina, con ella vamos a llevar a la Argentina a donde se merece."

• "Este no es un día más para mí. Es un momento único. Recuerdo el día que me crucé con Néstor. Si hay algo que hicimos juntos, Néstor, Cristina y yo, fue encontrarnos un día sabiendo que la Argentina no podía seguir viviendo la situación que vivía. 'Alberto, dejemos de ser el polo progresista de los conservadores, seamos nosotros lo que levantamos la bandera del mejor progresismo', me dijo en 2002. Y empezamos a convocar argentinos. Y construimos una fuerza, que nos dio la victoria en 2003. Y han pasado muchos años pero está más viva que nunca."

• "Gracias Cristina por la confianza. Hagámoslo juntos. Demostremos que el mejor equipo de la Argentina es este, el que le da dignidad a los argentinos."

• "Hemos visto cerrar 43 pymes por día. Hemos visto caer el salario. Hemos visto a los políticos llenar los bolsillos de los empresarios. Les pedimos que no lo hicieran y lo hicieron. Está claro que hay algunos que abrazamos la política sabiendo qué intereses representamos, al pueblo, los trabajadores; ellos, a los bancos."

• "Cada uno que me abraza y me pide auxilio, genera en mí el compromiso de trabajar por ellos. Nosotros estamos firmando un contrato moral para hacer lo que hay que hacer, para ayudar a los que más lo necesitan y hacer que la Argentina pueda volver a ponerse de pie."

• "El domingo vamos a empezar a dar vuelta la página y la historia que empezó el 10 de diciembre de 2015."

• "Vamos a ocuparnos de los 5 millones de pobres que deja Macri."

• "Vamos a convocar a todos y a todas. Los que no creyeron, le vamos a decir que los acompañen. No vamos a preguntarles de donde vienen, vamos a preguntarles si quieren ir al mismo lugar que nosotros."

Las principales frases Cristina Kirchner

• "Los que estamos en este escenario no sólo somos candidatos de un frente electoral".

• "Siempre pagamos las deudas que otros contrajeron."

• "No hay que silbar o insultar, hay que votar. Esa es la democracia."

• "Vaciaron los bolsillos de los argentinos."

• "Alberto fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que, en 2003, le devolvió la dignidad a los argentinos. Él fue, el Jefe de Gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa. Él fue el Jefe de Gabinete que le pagó al FMI. Él fue el Jefe de Gabinete del gobierno que empezó a reconstruir el salario y le dio trabajo a los argentinos."

• "Este no es un cierre de campañas con personas que vienen a decir cualquier cosa para que los voten. Nosotros tenemos convicciones. La patria no es una construcción simbólica sino una construcción cotidiana."

• "No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando una etapa histórica, para que el neoliberalismo no vuelva nunca más al país. Nunca más estas políticas en Argentina."

Las principales frases Axel Kicillof

• "Es un orgullo cerrar esta campaña en Mar del Plata."

• "Estos cuatro años ha habido un modelo económico que buscó imponer una forma de vida basada en el egoísmo, en el sálvese quien pueda, en que el país puede manejarse como una empresa. Hoy podemos decir que fracasó el neoliberalismo en la Argentina."

• "Al final de la campaña quieren volver a lo que les funcionó en 2015, a la campaña sucia, a atacar al otro y a prometer salario y trabajo, cuando estuvieron cuatro años metiéndole la mano en el bolsillo al trabajador y sacándole la comida de la boca a los chicos."

• "Ahora quieren esconder al presidente como si cada candidato fuese independiente de su partido y la ideología. Las pedimos desde el Frente de Todos que voten la boleta completa, que estamos acá, que damos la cara y que queremos cambiar la realidad del país."

• "Que este domingo se haga realidad ese país que tenemos."

Las principales frases Fernanda Raverta

• "Es un honor para nosotros y nosotras que hayan elegido Mar del Plata para hacer este cierre nacional."

• "Esta campaña la hicimos entre todos y entre todas."

• "El 10 de diciembre podemos construir un país mejor. Un país lleno de oportunidades y felicidad."

• "No hay mayor poder que poner en la urna nuestras ilusiones y ponerle un fin a este tiempo de desilusión. Confío en ustedes y sé que ustedes confían en nosotros."

