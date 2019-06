En un lento escrutinio, con apenas el 19,38% de las mesas relevadas, Morales se imponía en los comicios jujeños por delante del candidato del Frente Justicialista, Julio Ferreyra, que lograba el 30,45% de los sufragios.

De esta manera, Morales le daba el primer triunfo del año en unas elecciones a gobernador a Cambiemos, en una compulsa electoral a la que el peronismo llegó dividido en cuatro listas.

En la tercera posición se ubicaba el senador nacional Guillermo Snopek, del Frente Juntos Por Jujuy, con el 11,57% de las preferencias.

El gobernador reelecto, Gerardo Morales, agradeció al presidente Mauricio Macri por “su apoyo” como un “jujeño más” y fomentó la idea de “seguir trabajando para recuperar la cultura del trabajo y esfuerzo”.

elecciones-jujuy

“Hemos tomado la decisión de recuperar la paz y no vamos a dejarla. Vamos a reafirmar el estado de convivencia y respeto que vivimos los jujeños, que nos está permitiendo pensar en el futuro, creer en nosotros, recuperar nuestro orgullo como pueblo”, expresó Morales, quien agregó: “No somos una provincia inviable, somos una gran provincia, y lo digo con los pies sobre la tierra, sabiendo que falta mucho por hacer. Ratificar este rumbo, reafirmar la paz, seguir profundizando el cambio en la matriz productiva, producir más energías renovables, fabricar las baterías de litio, producir y generar más turismo”.

En este sentido, el gobernador reelecto calificó a Jujuy de mágico porque “los que vienen de afuera nos pueden ver el corazón”, dado que “se han terminado los cortes de ruta, las quemas de cubiertas, la violencia, la corrupción y seguimos por ese camino”.

Además, agradeció al Presidente de la Nación, puesto que “sin su apoyo, no podría haber generado hitos y concreciones”. “Gracias por todo lo que ha hecho como un jujeño más, no hubo proyecto que no le haya prestado el acuerdo”, añadió.

ADEMÁS:

Rogelio Frigerio: "Hay tiempo para pensar quién acompañará a Macri"

Massa pidió "una gran y amplia coalición opositora"

Así, Morales advirtió que “se vienen cuatro años más de profundización de la matriz productiva y más educación, ahí está el gran desafío. Así que hay que seguir trabajando”.

“Vamos a estar al lado del pueblo jujeño acompañando en esta etapa que viene”, aseveró el gobernador reelecto, quien llamó a los jujeños a “seguir trabajando para recuperar la cultura del trabajo y esfuerzo”.

Por su parte, el vicegobernador electo, Carlos Haquim, agradeció al pueblo jujeño “que una vez más deposita su confianza en este proyecto político que nació para cambiar la provincia” y que ratificó “lo que hemos hecho hasta acá y nos están diciendo que sigamos y que transitemos por este rumbo que fijamos con tanta fuerza para que Jujuy no vuelva a transitar las cosas del pasado”.

“Que el futuro de nuestra provincia esté solamente en el camino del desarrollo, del trabajo por los que menos tienen, de transitar esta función pública como venimos haciendo con Gerardo (Morales), con honestidad, transparencia, recuperando los valores que tantas veces en Jujuy se dejaron de lado”, explayó Haquim, quien agregó: “Fuerza los jujeños, vamos por más educación, salud, seguridad, viviendas dignas, por los valores y de todo lo que necesitamos los jujeños”.