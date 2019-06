Manzur arrasó en Tucumán y reiteró su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández

Con el 64,35% de las mesas procesadas, Manzur (Frente Justicialista por Tucumán) se imponía con el 50,24% de los votos, seguido muy de lejos por la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez (Vamos Tucumán), con el 20,26%.

La senadora radical denunció irregularidades durante la jornada electoral, con boletas apócrifas y compra de votos.

Pese a la derrota, al menos Cambiemos logró ganar en la capital de la provincia, con la candidatura de Germán Alfaro (Vamos Tucumán) sobre el postulante del PJ, Mario Leito.

En tercer lugar asomaba Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), el hijo del ex represor y ex gobernador tucumano en democracia Antonio Bussi, que cosechaba el 13.13%, seguido muy de cerca en el cuarto puesto por el senador nacional y ex gobernador José Alperovich, quien cosechaba el 11,48%, una cifra que se ubicó muy por debajo de las expectativas.

"Desde acá, desde Tucumán, le mando un abrazo grande a la fórmula del peronismo a nivel nacional, a Alberto Fernandez y Cristina Fernández de Kirchner", señaló el reelecto mandatario, que le dedicó el triunfo a la dupla del "Frente Patriótico" que enfrentará en las urnas al presidente Mauricio Macri.

En el búnker de campaña, Manzur -que repitió la fórmula con su actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo- también agradeció "a la totalidad del pueblo tucumano por una jornada cívica ejemplar".

Luego, el reelecto gobernador se cruzó en vivo por el canal C5N con Alberto Fernández y reiteró su respaldo a la fórmula encabezada por el peronista de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Sin poder perforar el 1% de los votos, quedaron marginados de la pelea electoral los candidatos Clarisa Alberstein (MST), Carlos Ruiz Vargas (Nos Une el Cambio), Marcela Sosa (Movimiento Izquierda Juventud Dignidad), Ariel Osatinsky (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Sergio Ariel García (Evolución para la Democracia Social).

Desde la recuperación de la democracia en 1983, el peronismo gobernó la provincia con excepción del período 1995-1999 cuando tomó las riendas de Tucumán el ex represor Antonio Bussi, que fue condenado por delitos de lesa humanidad.