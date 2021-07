Elisa Carrió también renunció a su candidatura

“Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio”, señaló la líder de la Coalición Cívica en un mensaje emitido este sábado a través de sus redes sociales.

“Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura. La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente”, añadió.

Previamente, se había conocido la renuncia de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, quien iba a postularse para integrar la lista en la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich directamente señaló que apunta a las elecciones de 2023 en un comunicado que emitió en redes sociales

Carrió ya había anticipado estar molesta por el modo que se estaban manejando Horacio Rodríguez Larreta y el ex presidente Mauricio Macri la designación de las cabezas de listas en Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Y ahora renunció a su candidatura.