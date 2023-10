En un programa de TV de EEUU compararon a Milei con un "mapache con bisturí"

Con el objetivo de mostrarle a su audiencia al candidato argentino, Oliver mostró una imagen de Milei con un disfraz al estilo cosplay de superhéroe "General Ancap" (abreviatura de anarcocapitalista), en referencia a su filosofía política: el anarcocapitalismo.

Porque el famoso conductor se burló de las propuestas del candidato Javier Milei. pic.twitter.com/6hUmQBz46k — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 30, 2023

Explicó que es "una corriente libertaria que busca abolir el Estado en favor de un mercado libre de restricciones".

"Él hizo campaña por fuertes recortes, propuso recortes del 15% del PBI y la eliminación de la mayoría de los impuestos. También presentó un polémico plan de cambiar la moneda oficial al dólar y de hacer estallar el Banco Central", relató el presentador.

"No voy a quebrar mi regla número uno de no discutir con alguien disfrazado de motosierra, pero muchas ideas no se probaron antes. No probamos geriátricos con trampolines ni que un mapache sea jefe de cirugía, porque son ideas malas", expresó el conductor británico nacionalizado estadounidense.

El fragmento del programa se hizo viral y fue tendencia en redes sociales. Además, distintos medios extranjeros lo replicaron a través de sus redes sociales.

Oliver ironizó con que "Milei is a lot" (Milei es un montón), mientras mostraba imágenes del libertario con la motosierra.

Balotaje y feriado el lunes 20 de noviembre

El Gobierno nacional decidió que no se trasladará el feriado del lunes 20 de noviembre a pesar de que el domingo 19 tendrá lugar el balotaje que definirá la elección presidencial entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa; y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Fuentes de Presidencia deslizaron que la idea es dar "previsibilidad" a la gente que ya compró vuelos y hoteles para esa fecha y aclararon que no se trata de un feriado puente, que son los que establece el Poder Ejecutivo, sino que está establecido por ley y habría que dictar un DNU para modificarlo.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, en el distrito de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires.

En esa jornada, soldados de la Confederación Argentina, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión de una armada anglo-francesa.