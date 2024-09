Es una historia Rosada: las mujeres y Alberto Fernández

A esta altura de los acontecimientos, la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández se ha convertido en una verdadera guerra judicial, con testigos de un lado y del otro, y con condimentos mediáticos, que acaparan la atención pero que poco tienen que ver con la esencia del litigio, que no es ni más ni menos, probar (o no..) que el expresidente ejerció violencia física contra la ex primera dama.