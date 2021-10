Está en marcha el plan de campaña oficialista "Que Dios nos ayude"

Las encuestas indican un deterioro fuerte del oficialismo. Un jefe de Gabinete omnipresente y un Presidente en un segundo plano.

El jueves pasado arrancó la campaña electoral para “la elección que vale”, la que definirá realmente cuántos legisladores suma cada espacio, en todas sus categorías. Y así y todo no hay clima de campaña. Ya no en la gente, que en pandemia y en plena crisis no le ha prestado mayor atención al tema, sino en los propios políticos. Paradoja si las hay.