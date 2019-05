"Esto es un truco, es una versión moderna de Cámpora-Perón"

Mientras tanto, creo que a Macri le cuesta mucho con 60 puntos de imagen negativa. No sabemos la imagen de Alberto. Pero Macri y Cristina tienen muchos puntos negativos en su imagen, entonces saben que convocar desde ahí es un problema. Dialogar, convocar, siempre es inteligente, pero no lo puede hacer alguien que tiene imagen negativa.

Lo de Cristina es un truco, que trata de sacarla del fuego. Es ella la que genera este nivel de desconfianza. Entonces, decide poner un figurón de proa, alguien que haga el papel que finalmente hará ella.

Creo aún como posible una tercera posición electoral. Depende de los partidos políticos y los liderazgos.

Esta fórmula que se anunció es poco seria. Es posible que la gente se de cuenta que hay que salir de este juego perverso.

Sabemos que el show es parte de la política. Los argentinos lo sabemos muy bien. Hay que esperar unos días.

No es el objetivo tener fueros para Cristina, porque se puede reelegir como legisladora. El tema de la justicia no es problema. Pero si recibe una condena, el Congreso tendría un problema.

Lo mismo que todos en la justicia que se atrevan a seguir adelante con las causas con ella. Me imagino a la esposa del presidente del tribunal oral que toma el juicio el martes próximo, con esta noticia de la fórmula, aconsejándole a su marido quemar la causa. Alberto Nisman está ahí, presente. Hay que verlo en una dimensión humana, hay que estar sentado ahí. Sos valiente, vas para adelante, pero quién te protege. Tenemos que poner esto en la coctelera. Es la Argentina mafiosa, dispuesta a todo. No es casualidad que el mundo no entienda a la Argentina.

Aquí no se quiere quedar nadie. El tema es cómo hacemos para reconstruir un ámbito geográfico donde nadie se quiere quedar.

ADEMÁS:

Alberto Fernández: "La Argentina de Macri se parece más a Venezuela que la de Cristina"

Duhalde evocó la "quema del cajón de Herminio" al hablar de "Fernández-Fernández"