Eugenio Semino: "Mientras se discute el veto, los jubilados se mueren de hambre"

Semino advirtió que más allá del recorrido parlamentario que pueda tener la ley, el Poder Ejecutivo “está decidido a no pagarlo” y anticipó que, en caso de que el Congreso logre revertir el veto, el oficialismo ya adelantó que judicializará la medida. “Pero judicializar no resuelve el drama de fondo. Los jubilados no dan más con 300.000 pesos. Lo que se necesita es una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional. Esto no da para más”, subrayó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso rechace el veto presidencial en un clima político cada vez más tenso, Semino fue tajante: “Puede pasar. El Gobierno tiene cortocircuitos con muchos gobernadores, y es un año electoral. Si no consigue los votos para sostener el veto, la ley vuelve a tener vigencia. Pero mientras tanto, insisto, los jubilados siguen esperando en la desesperación”.

En otro tramo de la entrevista, el defensor de la Tercera Edad se refirió a la situación crítica del PAMI, y denunció el escándalo de los pañales de mala calidad. Apuntó directamente contra el actual interventor del organismo, Esteban Leguizamo. “Nadie le conoce la cara ni la voz, está escondido debajo del escritorio. El gobierno de Milei hizo una auditoría que detectó que la UGL 6, que conducía Leguizamo durante la gestión anterior, era la más sospechada de corrupción. ¿Y qué hicieron? Le entregaron todo el PAMI y rajaron al auditor que hizo el informe. Es inexplicable”, denunció.

Para Semino, el panorama es desolador. “Los políticos ya están entrando en la fase electoral y se olvidan de para qué están. Mientras tanto, los jubilados –y también las personas con discapacidad– no pueden subsistir. Esto es claro como el agua, pero nadie quiere mirarlo de frente”.

Finalmente, remarcó su preocupación por la situación del PAMI: “Hoy está abandonada, sin conducción y en el peor momento de su historia”, sentenció.