La oposición reaccionó contra los vetos de Javier Milei: "Más cruel no se consigue"

"No se puede ajustar más sobre los jubilados y la discapacidad", opinó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. "Hay que restituir el derecho a una jubilación justa y que sea realmente satisfactoria para todos los jubilados. En un país que cuida a sus mayores, no pueden ser la variable de ajuste”, subrayó en declaraciones radiales.

"La casta se usó como muletilla de campaña, pero se sigue reproduciendo la misma forma de hacer política", agregó.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois expresó duras críticas al líder de La Libertad Avanza y lo calificó de "arrastrado", porque "en la misma semana asignó fondos a los poderosos y quitó fondos a vulnerables... todo ante uno de los accionistas del régimen: la Sociedad Rural".

Desde sus redes sociales, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) remarcó: "A esta altura, el que no ve la naturaleza servil de este gobierno con la nueva y vieja oligarquía sólo es porque no quiere. ¡Son nuestros abuelos sin remedios, son nuestros hermanos con discapacidad! Oficializar la desigualdad es inhumano. Que no nos sea indiferente".

"Insistiremos", escribió en su cuenta de X la senadora nacional Juliana di Tullio, muy cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A su vez, la diputada Natalia de la Sota, integrante del bloque Córdoba Federal, propuso a los legisladores rechazar los vetos del Presidente y mantener la vigencia de las iniciativas: "Una vez más, Milei anula leyes del Congreso. En este caso, vetó los aumentos a jubilados, la ayuda a personas con discapacidad y la moratoria previsional. Propongo que todos, en el Congreso, rechacemos de inmediato la decisión del Presidente y demos vigencia a esas leyes”.

Desde el bloque de Unión por la Patria, la diputada Gabriela Estévez sostuvo: "Hay un gobierno capaz de cagarte el finde, el mes, la vida. Crueldad sin límites”. Y su compañero de bancada, Eduardo Toniolli, envió un mensaje a algunos gobernadores: "En las próximas semanas sabremos si el ‘grito federal’ de los gobernadores dialoguistas es un llamado a la acción para defender a los agredidos por Milei, o una puesta en escena para entregarlos una vez más”.

El diputado y secretario general del Partido Socialista, Esteban Paulón, también tildó de “cruel” al Presidente por la decisión: “MÁS CRUEL NO SE CONSIGUE. Es oficial el veto de @JMilei al incremento a las jubilaciones y mejoras para la atención a las personas con discapacidad. El gobierno nacional sigue recortando a quienes menos tienen. En @DiputadosAR tenemos que frenarlo!".

Tan elocuente como Grabois, la referente del PTS/Frente de Izquierda, Myriam Bregman, acusó a Milei de ser un "pequeño virrey". “El veto es un mecanismo monárquico y Milei lo usa para continuar con el plan del FMI. Es un pequeño virrey, pero eso no quita la gravedad de sus acciones. Hay que derrotar el plan del FMI, Milei y sus vetos infames”, escribió en X la abogada y exdiputada nacional.