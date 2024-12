Fabiola Yañez: "Alberto jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"

La ex primera dama dijo además que Fernández cuando habla por videollamada con el hijo de ambos, Francisco, de solo dos años y medio, mantiene “un trato hostil”, y que debido a eso el menor “no quiere hablar con él”.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube del periódico OK Diario de España, Yañez relató la relación a distancia que mantiene con el expresidente, con el cuál no llegó a un acuerdo para que reciba una cuota alimentaria, sino que debió fijarla la justicia. La exprimera dama agregó sobre el expresidente: "No podría" tenerlo adelante porque sería "como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años."

La mujer, que reside actualmente en Madrid, España, dijo que el exmandatario también ejerció “violencia económica” al no ofrecer un mantenimiento para su hijo, y explicó que “además quería que vuelva a la Argentina, donde yo no podría ni trabajar”.

La ex primera dama afirmó que tuvo “miedo” por las consecuencias que podría tener ella y su familia por haber denunciado a Fernández. Pero indicó que esa sensación ya no está. “Estoy retomando mi vida, intento ocuparme o tener mi cabeza y todo mi tiempo para mi hijo y que las cosas las resuelva la justicia”, sostuvo.

En otro pasaje del reportaje, Fabiola Yañez reveló que Fernández le pidió que no hiciera la denuncia y le propuso que difundieran un comunicado firmado por ambos, asegurando que mantenían una relación “tóxica”, y también se refirió a las reiteradas infidelidades por parte del exmandatario.

“Lo hacía sistemáticamente y como descontroladamente. Porque no es posible hablar con 20 mujeres a la vez”, recordó. Dijo, además, que este tipo de situaciones comenzaron desde antes de asumir la presidencia de la Argentina, en diciembre de 2019. “Con total impunidad podría estar hablando con alguien adelante mío”, completó.

A su vez, recordó como fue la convivencia en la quinta presidencial de Olivos y apuntó contra el entorno de Fernández, en aquel momento presidente de la Argentina. “Muchas cosas no me dejaban hacer, no me dejaban defenderme, y mucho menos me iban a dejar y separarme o irme, él y el aparato político que lo rodeaba y que lo aconsejaba”.

“Me sentía totalmente sola y a las personas que le pedí ayuda tenían sus intereses con él, como María Cantero (la secretaria personal del exmandatario) y la Ministra de Género”, recordó.

Por último, Yañez agradeció al gobierno de Javier Milei la custodia que mantiene en su residencia de Madrid. “Entiendo que la escolta pertenece a esta gobierno, y lo agradezco mucho. Mucho se ha hablado también acerca de eso, pero entiendo que es una cuestión que es así. No es que yo lo elegí ni lo pedí. Esto es así, es una disposición”, afirmó.